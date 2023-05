﻿Rostock Seawolves wollen erfolgreiche Saison krönen: Gelingt der Sprung in die Play-offs?

Rostock. Rostock Seawolves im Endspurt: In der Basketball-Bundesliga stehen für die Ostseestädter innerhalb von nur 44 Stunden die beiden letzten Hauptrundenpartien der Saison an. Am Freitagabend (5. Mai) gastieren die Hanseaten ab 19 Uhr bei Rathiopharm Ulm. Am Sonntag (7. Mai) empfangen die Wölfe die MHP Riesen Ludwigsburg. Start in der mit 4550 Zuschauern ausverkauften Rostocker Stadthalle ist um 15 Uhr.

„Vor uns stehen noch zwei unglaublich schwierige Partien gegen Gegner, die ziemlich sicher in den Play-offs spielen werden. Beide Mannschaften haben relativ lange europäisch gespielt und verfügen entsprechend über einen tieferen Kader, als es bei uns der Fall ist“, blickt Seawolves-Headcoach Christian Held voraus.

Seawolves treffen im Endspurt auf schwere Gegner

Die Ulmer (17 Siege/15 Niederlagen) belegen aktuell den siebten Rang. Ludwigsburg (18/14) rangiert auf dem sechsten Platz und ist bereits für die Play-offs qualifiziert. „Ulm hat nach einem schwierigen Saisonstart das Team umgekrempelt. Seitdem spielen sie einen wirklich sehr guten Basketball“, meint Held.

Würde man den holprigen Auftakt der Donaustädter ausklammern, zählen sie aus Sicht des Trainers zu einer der vier Top-Mannschaften der Liga. „Bei Ludwigsburg ist es eher umgekehrt. Sie hatten einen guten Start und eine gute Mitte der Saison. Zuletzt waren sie etwas schwächer, machen sich jetzt aber bereit für die Play-offs“, so der 34-Jährige.

Rostocker können Chance auf Play-offs wahren

Für die neuntplatzierten Seawolves (15/17), die punktgleich mit dem Tabellenachten Niners Chemnitz sind, könnte ein Sieg in Ulm die Tür zu den Play-offs weiter offenhalten. „Sportlich gehen wir beide Partien an wie die gesamte Spielzeit. Wir werden alles reinwerfen, um die Spiele zu gewinnen. Wir freuen uns auf die Herausforderung und darauf, dass wir uns selbst in die Lage gebracht haben, am letzten Wochenende der Saison noch um etwas zu spielen“, meint der Coach.

Die Hinspiele gegen die Favoriten haben gezeigt, dass sich die Ostseestädter nicht verstecken müssen. Sowohl gegen Ulm (85:80) als auch gegen Ludwigsburg (102:95) konnten die Wölfe Siege einfahren. „Wir wollen das bereits Erreichte genießen und die hervorragende Saison am Sonntag vor ausverkauftem Haus feiern. Das wird die Kirsche auf der Torte“, legt sich Christian Held fest.

Sollte der Aufsteiger die Spielzeit auf dem neunten Rang beenden, sind die Rostocker zwar nicht zur Teilnahme am Viertelfinale der Meisterschaft berechtigt, haben aber die Chance, in der kommenden Saison im Fiba-Europe-Cup zu spielen. Dort gehen 32 europäische Mannschaften in acht Gruppen mit jeweils vier Teams an den Start.