Rostock Seawolves geben in Würzburg möglichen Sieg aus der Hand

Aufsteiger Rostock Seawolves hat die dritte Niederlage in Folge kassiert. Im Duell gegen Würzburg stand es am Ende 87:97. Bitter für die Wölfe, die im Schlussviertel noch in Führung gelegen hatten.

Würzburg/Rostock. Da war mehr drin. Die Rostock Seawolves haben ihr Auswärtsspiel bei den Würzburg Baskets verloren. Nach umkämpften 40 Spielminuten und häufig wechselnden Führungen mussten sich die Rostocker mit einer 87:97 (27:23, 17:29, 24:17, 19:28) Niederlage abfinden.

Nach vier Siegen zum Saisonbeginn und zwei Niederlagen in Folge gegen Berlin und Bamberg wollte der Aufsteiger von der Ostsee beim Auswärtsduell in Würzburg eigentlich zurück in die Erfolgsspur finden. „Wir müssen uns auf die positiven Dinge konzentrieren und konstanter werden“, hatte Seawolves-Coach Christian Held vor dem Tipp-Off im TV-Interview erklärt. Die Seawolves-Basketballer starteten personell gehandicapt, mussten mit Nijal Pearson, der aus familiären Gründen fehlte, und dem erkrankten Tyler Nelson zwei Leistungsträger ersetzen.

Nach ausgeglichenem Start drehten die Gäste im ersten Viertel auf: nach einem 12:0-Punktelauf erspielten sie sich eine 27:21-Führung. Derrick Alston Jr. und Selom Mawugbe waren nach den ersten zehn Minuten mit neun und sechs Punkten die stärksten Scorer der Wölfe.

Der Vorsprung schmolz im zweiten Viertel, weil das Held-Team in der Offensive nachließ und auch bei den Rebounds weniger Bälle sicherte. Beim 35:35 war er aufgebraucht. Vor allem Cameron Hunt war von den Wölfen nun kaum zu fassen und punktete fast nach Belieben. Der 25-jährige US-Amerikaner hatten mit 17 Punkten maßgeblichen Anteil daran, dass die Rostocker zur Halbzeit mit 44:52 zurücklagen.

Das das nichts zu heißen hat, hatten die Seawolves in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt. Denn bei ihren ersten vier Auftritten hatten sie teilweise schon deutlichere Rückstände gedreht und die Spiele noch gewonnen.

Doch zunächst bauten die Würzburger ihr Polster auf zehn Zähler aus (58:48). Dann kamen die Comeback-Könige aus dem Norden zurück. Nach einem unsportlichen Foul an JeQuan Lewis versenkte der zwei die beiden Freiwürfe, Till Gloger legte nach – und mit einem Dreier besorgte Jordan Roland den 64:64-Ausgleich. Das Duell stand vor dem letzten Viertel weiter auf des Messers schneide. Vor dem entscheidenden Abschnitt stand es 68:69 aus Seawolves-Perspektive.

Und lange sah es so aus, als könne der Gast erneut auftrumpfen: drei Minuten vor der Schlusssirene lag der Aufsteiger mit 83:80 in Führung. 80 Sekunden später dann mit 83:87 zurück. Das Happyend blieb diesmal aus, weil die Seawolves zu viele unnötige Fouls begingen und der Gegner – gepusht von seinen Fans – sich in der Crunchtime von der Freiwurflinie und aus dem Feld keine Fehler mehr erlaubte. Während die Würzburger nach Hunts 31-Punkte-Show den ersten Heimsieg bejubelten, haderte der Liga-Neuling mit der dritten Niederlage in Folge.

Seawolves: Lewis 17, Roland 3, Ilzhöfer 3, Alston Jr. 23, Mawugbe 16, Theis 9, Naworcki 5, Carter 4, Gloger 7, de Oliveira n.e.