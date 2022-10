﻿Von A wie Assist bis Z wie Zone: Die wichtigsten Basketballregeln und -begriffe im Überblick

Rostock. Die Sprache der Basketballer besteht aus zahlreichen englischen Begriffen. Die Regeln sind vielfältig. Hier ein Einblick in das Abc des Basketball-Sports:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

A wie Angriff: Ein regulärer Angriff bis zum Wurf auf den Korb darf 24 Sekunden dauern. Verfehlt der Ball den Korb und landet bei der angreifenden Mannschaft kommen 14 weitere Sekunden hinzu.

B wie Beginn des Spiels: Das Spiel beginnt mit einem Sprungball im Mittelkreis. Der Schiedsrichter wirft den Ball zwischen zwei Gegenspielern senkrecht hoch. Keiner der beiden darf den Ball fangen. Er wird von einem oder beiden Springern in der Luft getippt – das wird auch als Tip-off bezeichnet.

B wie Basket: Basket ist ein englisches Wort. Es steht für Korb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

B wie Buzzer Beater: Landet der Ball kurz vor oder mit der Schlusssirene im Korb, nennt man es Buzzer Beater – die Uhr wurde geschlagen.

C wie Center: Die Center sind in der Regel die größten und kräftigsten Spieler und agieren vor allem in der Zone – offensiv wie defensiv. Der Center muss sich unter dem Korb durchsetzen, anbieten und Rebounds holen.

D wie Defense: Ziel der Defense (Verteidigung) ist es, einen gegnerischen Korberfolg zu verhindern und vor dem Wurf oder nach einem erfolglosen Wurfversuch in Ballbesitz zu gelangen. Es existieren verschiedene Verteidigungssysteme. Die bekanntesten sind die Mann-Mann-Verteidigung, bei der jedem Spieler ein direkter Gegenspieler zugeteilt ist, und die Zonenverteidigung, also die Aufstellung der verteidigenden Spieler in vorgegebener Formation um den eigenen Korb herum.

D wie Dunking: Ein Dunking oder Dunk bezeichnet einen Wurf, bei dem der Ball von oben in den Korb "gestopft" wird. Er gilt als spektakuläre (Flug)-Einlage und ist bei den Fans beliebt.

Lesen Sie auch

E wie Einwurf: Wenn der Basketball die Seitenlinie des Spielfelds überquert hat, ist mit einem Einwurf das Spiel fortzusetzen, wobei durch die Regel des abwechselnden Ballbesitzes entschieden wird, welche Mannschaft den Einwurf durchzuführen hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

F wie Forward: Forwards sind die Angriffsspieler. Man unterscheidet Small Forward und Power Forward. Der Small Forward ist der Allrounder der Mannschaft. Dieser Spieler verfügt in der Regel über eine gute Kombination von physischer Stärke und Sprintschnelligkeit. Er sollte also groß genug sein, um innerhalb der Zone für Unruhe zu sorgen, aber trotzdem beweglich genug, um gut und schnell dribbeln zu können. Der Power Forward ist in der Regel der kräftigste Spieler auf dem Court. Er muss harte Pässe fangen und Rebounds holen können sowie Chancen für den Point Guard schaffen.

G wie Guard: Der Point Guard im Basketball ist meistens der kleinste, aber schnellste Spieler eines Teams. Dieser wird auch Playmaker (Spielmacher) genannt. Er sollte ein ausgezeichneter Passgeber und Dribbler sein, denn er ist der Aufbauspieler.

H wie Hook Shot: Der Hook Shot (Hakenwurf) beschreibt eine Technik, bei der sich der Spieler seitlich positioniert, statt dem Korb zugewandt. Mit der Hand, die vom Korb weiter entfernt ist, kontrolliert und wirft er den Ball. So haben es die gegnerischen Spieler schwerer, den Ball abzuwehren.

L wie Lay-up: Ein Lay-up (auch Korbleger) ist der sicherste Weg, den Ball zu versenken. Im 45-Grad-Winkel dribbelt man auf den Korb zu, springt und wirft den Ball gegen das kleine Rechteck am Brett und erzielt damit den optimalen Aufprall, der den Ball ins Netz befördert.

M wie Mismatch: Der gravierende Größenunterschied im direkten Duell zwischen Angreifer und Verteidiger wird als Mismatch bezeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

O wie Overtime: Bei Gleichstand nach abgelaufener Spielzeit werden Verlängerungen (Overtime) von je fünf Minuten gespielt – so lange, bis das Spiel entschieden ist.

P wie Pick and Roll: Pick and Roll ist eine Angriffsform von zwei Offensivspielern. Pick ist ein anderer Begriff für Block. Roll bedeutet, dass der Spieler, der den Block durchgeführt hat, sich an seinem Gegenspieler in Richtung Korb "abrollt", sobald der ballführende Spieler am geblockten Verteidiger vorbeigegangen ist. Dadurch wird der zuvor blockende Spieler wieder zur Anspielstation für den Ballführenden Spieler. Der hat die Wahl – kann werfen oder passen.

R wie Rebound: Bringt ein Spieler den Ball nach einem misslungenen Korbwurf in seine Kontrolle, ist es ein Rebound. Man unterscheidet Rebounds der angreifenden Mannschaft (offensive Rebounds) und Rebounds der verteidigenden Mannschaft (defensive Rebounds).

S wie Steal: Bei einem Steal "stiehlt" ein Spieler dem Gegner den Ball und kann einen Angriff einleiten.

T wie Turnover: Jede Form des Ballverlusts vor einem Korbwurf, sei es durch Regelverstöße, Blocks und Steals, wird als Turnover bezeichnet.

T wie toter Ball: Ein Ball gilt als toter Ball, wenn der Schiedsrichter pfeift, ein Viertel abgelaufen ist oder nach einem Korberfolg eine Auszeit genommen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Z wie Zone: Spieler der ballführenden Mannschaft dürfen sich nicht länger als drei Sekunden in der begrenzten Zone direkt vor dem Korb aufhalten, während die Spieluhr läuft. Die Regel ist bei einem Korbwurf, Rebound oder totem Ball außer Kraft.