﻿Perfekt! Rostock Seawolves debütieren auf internationaler Bühne

Rostock. Die Fans der Rostock Seawolves können sich auf internationale Vergleiche freuen. Der Basketball-Bundesligist hat die Zusage für die Teilnahme am Qualifikationsturnier für den FIBA Europe Cup erhalten.

„Wir sind sehr stolz, dass wir Rostock und Mecklenburg-Vorpommern auf internationalem Parkett vertreten dürfen. Nach der unvergesslichen Premierensaison 2022/2023 in der easyCredit-Basketball-Bundesliga mit dem neunten Rang in der Abschlusstabelle ist der Startplatz für ein Qualifikationsturnier in einem europäischen Vereinswettbewerb der Lohn für die harte Arbeit“, sagte Seawolves-Sportvorstand Jens Hakanowitz. Und weiter: „Wir freuen uns sehr auf das Abenteuer Europa, das den Rostock Seawolves in der neuen Spielzeit bevorsteht. Für den Verein und den Basketball in Mecklenburg-Vorpommern ist es ein weiterer Meilenstein. Wir wollen Rostock und das Bundesland bestmöglich vertreten.“

Das finale Teilnehmerfeld, der Modus und der Ort für die Qualifikation für den FIBA Europe Cup entscheidet sich in den nächsten Tagen. Sollten sich die Seawolves in der Qualifikation durchsetzen, nehmen sie an der regulären Saison dieses europäischen Vereinswettbewerbs teil.

