﻿Beachsoccer: Rostocker Robben verpassen Podestplatz bei World Winners Cup

In der Fußball-Landesliga West hat der SV Hafen Rostock zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach der ersten Saisonschlappe in der Vorwoche bezwangen die Ostseestädter die SG Ludwigslust/Grabow mit 3:0. Die Gäste brauchten eine Viertelstunde, um sich auf den Gegner einzustellen.