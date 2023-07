Drei Siege beim Heimturnier – für die Beachsoccer der Rostocker Robben verlief das Wochenende überaus erfolgreich. So schnitten die zweite Mannschaft sowie der 1. FC Versandkostenfrei ab.

Rostock. Die Rostocker Robben haben ihrer Ankündigung Taten folgen lassen. Am dritten Spieltag der Beachsoccer-Bundesliga am Wochenende in Warnemünde verbuchte die erste Mannschaft die maximale Ausbeute von neun Punkten aus drei Partien. Die zweite Auswahl kam auf sechs Zähler. Damit wahrten beide Teams nicht nur ihre Chance in der Play-off-Runde am kommenden Wochenende in Düsseldorf das Ticket für die Endrunde, die am 19. und 20. August in Warnemünde stattfindet, zu lösen. Mehr noch: Aufgrund der Einteilung (1., 4., 5., 8. sowie 2., 3., 6., 7.) kommt es wie zum Auftakt der Liga auch erneut zu einem clubinternen Duell in einer Gruppe.