﻿Bei Brumado-Debüt: Hansa Rostock spielt remis im Geheim-Test gegen Pogon Stettin

Rostock. Remis im Geheim-Test für den FC Hansa Rostock: Der Fußball-Zweitligist hat sich am Donnerstagnachmittag mit 1:1 (1:0) von Pogon Stettin getrennt. Die Partie wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Rostocker Volksstadion ausgetragen. Hansa-Coach Alois Schwartz meinte zum Auftritt: „Nach dem HSV-Spiel (0:2, d. Red.) am Sonntag haben die Jungs jeden Tag zweimal trainiert. Der Test sollte bewusst Kraft kosten. Ein paar Angriffe hätten wir besser ausspielen, aber insgesamt haben wir uns ordentlich präsentiert.“

Brumado bildet südamerikanische Doppelspitze mit Perea

Im Vergleich gegen den Tabellenvorletzten der polnischen Ekrastaklasa schonte Hansa-Coach Alois Schwartz einige Spieler. Die Defensivkicker Jonas David (Dienstagtraining wegen Oberschenkelproblemen abgebrochen) und Jasper van der Werff (Patellasehnenreizung) spielten vorsichtshalber nicht. Zudem fehlten John-Patrick Strauß (auf Länderspielreise mit den Philippinen), Simon Rhein (muskuläre Probleme), Oliver Hüsing (Sehnenriss im Oberschenkel), Milosz Brzozowski (Mittelfußbruch) und Lukas Scherff (Wadenbeinbruch).

Statistik FC Hansa: Körber – Nkoa, Roßbach (46. Rossipal), Ruschke – Neidhart (64. Krüger), Vasiliadis (46. Kinsombi), Bachmann (46. Dressel), Schumacher (46. Pröger) – Singh (46. Fröling) – Perea (46. Güler), Brumado (46. Hinterseer). Pogon Stettin: Cojocaru – Stolarski (60. Wawrzynowicz), Lisowski, Malec, Koutris – Ulvestad (70. Korczakowski), Kurzawa (90. +2 Paryzek) – Przyborek (60. Kroczek), Rostami (70. Jakubczyk), Borges (46. Smolinski) – Koulouris (70. Klukowski). Tor: 1:0 Perea (45.), 1:1 Klukowski (80.).

Dafür absolvierte der vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland ausgeliehene Brasilianer Junior Brumado seine ersten Minuten im Hansa-Dress. Schwartz bot den Angreifer in der Startelf zusammen mit dem Kolumbianer Juan José Perea auf. Brumado gab in der Anfangsphase einen Torschuss ab und machte im weiteren Verlauf vorne einige Bälle fest.

Perea trifft vor der Pause

An der ersten nennenswerten Möglichkeit war der 24-Jährige allerdings nicht beteiligt. In der 13. Minute bediente Hansas Sarpreet Singh mit einem Außenristpass den mitgelaufenen Kevin Schumacher. Der Flügelspieler tauchte frei vor Stettins Valentin Cojocaru auf und scheiterte am Torhüter. Anschließend gab Adrian Przyborek (28.) ein Fernschuss für die Gäste ab, der einen Meter über den Rostocker Kasten ging.

Später Ausgleich für Pogon Stettin

Gelegenheiten waren auf beiden Seiten eher Mangelware. Quasi mit dem Pausenpfiff gingen die Rostocker noch in Führung. Nach Zuspiel von Janik Bachmann spitzelte Perea das Spielgerät an Cojocaru vorbei ins Tor. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Schwartz sieben Mal durch. Mit Kai Pröger (50.) hämmerte einer der Einwechsler gleich Mal den Ball an die Querlatte. Zudem gab der Offensivspieler danach einen weiteren Torschuss ab, den Stettins Schlussmann abwehrte.

Mit Anbruch der Schlussphase wurde Pogon offensiv aktiver, von Hansa kam nicht mehr viel. So fiel in der 80. Minute auch der Ausgleich per Abstauber durch Anton Klukowski. Anschließend lenkte Hansa-Keeper Nils Körber bei einem Freistoß einen Kopfball von Dawid Kroczek (87.) über die Latte.

