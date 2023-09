﻿Bei Niederlage der Hansa U 23: Ex-Rostocker Philip Türpitz trifft zum Sieg für die VSG Altglienicke

Rostock. Die Negativserie der zweiten Mannschaft des FC Hansa Rostock setzt sich fort. Mit 1:2 (1:2) mussten sich die Mecklenburger am Sonntag in der Fußball-Regionalliga Nordost der VSG Altglienicke (jetzt 9. Platz/10 Punkte) geschlagen geben. Es war das fünfte sieglose Spiel in Folge für die Rostocker. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte mit Philip Türpitz ausgerechnet ein Ex-Hanseat. Er war noch in der zweiten Halbserie der Saison 2020/21 für die FCH-Profis am Ball und steuerte drei Tore zum Zweitliga-Aufstieg bei.

Thomas Meißner bildet Innenverteidigung mit Patrick Nkoa

Hansas U-23-Trainer Kevin Rodewald bot gegen die Altglienicker erstmals Thomas Meißner auf. Der bei den Profis Mitte Juli aussortierte Abwehrmann trainiert bei Hansas Talenten mit und war die vergangenen Wochen noch ein Verkaufskandidat bei den Rostockern. Der 32-Jährige bildete mit Patrick Nkoa aus dem Zweitliga-Team die Innenverteidigung.

Die Defensivformation stand zunächst gut und hatte bereits nach sieben Minuten den Führungstreffer von Mike Bachmann zu bejubeln. Allerdings drehte die VSG durch einen Doppelschlag von Justin Bulang (32.) und Philip Türpitz (37.) das Spiel – 2:1. „Vor dem ersten Gegentor lief es gut für uns. Der Ausgleich fiel aus dem Nichts, danach war Altglienicke am Drücker“, befand Rodewald.

Luca Barata hat Ausgleich für Hansa Rostock II auf dem Fuß

Seine Mannschaft drängte im zweiten Abschnitt vergeblich auf das 2:2. Der eingewechselte Luca Barata hatte das zweite Hansa-Tor kurz vor dem Abpfiff auf dem Fuß, scheiterte aber aus Nahdistanz am stark parierenden VSG-Torhüter Lino Kasten. „Wir hatten am Ende drei bis vier Chancen auf den Ausgleich, hätten uns aber auch nicht beschweren dürfen, wenn das dritte oder vierte Gegentor fällt, weil wir mehr Risiko gegangen sind. Am Ende war es eine Leistung, auf die wir aufbauen können“, so Rodewald.

Statistik FC Hansa II: Hagemoser – Lang (81. Schulz), Nkoa, Meißner, Ruschke – Krüger (87. Aliu), Celotto – Bachmann, Köster (70. Barata), Rotfuß (87. Kohn) – Krohn. VSG Altglienicke: Kasten – Kauter, Gunte, Bulang, Engel (85. Marino) – Yajima (67. Qashi), Wagner (67. Deziel Jr.) – Abu Alfa (73. J. Manske), Cigerci, Gogia – Türpitz (85. P. Manske). Tore: 1:0 Bachmann (7.), 1:1 Bulang (32.), 1:2 Türpitz (37.). Schiedsrichter: Tim Kohnert. Zuschauer: 829.

Er weiß auch, dass seine Mannschaft „auf Strecke die Punkte einfahren“ müsse. Immerhin sind die Rostocker mittlerweile auf den vorletzten Rang abgerutscht. Vom Lob der gegnerischen Trainer wie VSG-Coach Karsten Heine, dass Hansa tollen Fußball spielen würde, können sich die Hausherren nichts kaufen.

Mit dem ZFC Meuselwitz wartet auswärts am kommenden Sonntag ein Mitkonkurrent im Abstiegskampf auf die Rostocker. Aber Achtung: Die Thüringer haben gerade beim Aufstiegskandidaten Rot-Weiß Erfurt mit 2:1 gewonnen.

