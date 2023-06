﻿Beim Saisonfinale: Warnow Papendorf rettet sich mit 6:3-Sieg gegen FSV Kühlungsborn II

Auf die SG Warnow Papendorf wartete ein heißes Saisonfinale. Die Elf von Christian Engels behielt beim 6:3-Erfolg gegen den FSV Kühlungsborn II die Nerven. Der Gegner musste einige Stunden nach dem Abpfiff um den Klassenverbleib bangen, hatte am Abend aber positive Gewissheit, dass es reicht.

Kühlungsborn. Großes Durchatmen bei der SG Warnow Papendorf: Durch einen 6:3 (3:3)-Auswärtssieg am Sonntag beim FSV Kühlungsborn haben die Rostocker Vorstadt-Kicker am letzten Spieltag der Fußball-Landesklasse den Klassenverbleib geschafft. Damit behielten die Papendorfer (jetzt 10. Platz/32 Punkte) im bedeutungsvollen Saisonfinale die Nerven obwohl sie noch am Anfang der Woche mit einem Punktabzug von drei Zählern (wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls) belegt wurden und dadurch auf den möglichen Abstiegsrang zwölf zurückgefallen waren.