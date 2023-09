﻿Beim Weiterkommen des FC Förderkader: Johannes Pagels gelingt Viererpack

Neustadt-Glewe. Vier Tore in einem Spiel sind Johannes Pagels lange nicht gelungen. Genauer gesagt erzielte der Mittelfeldspieler des FC Förderkader René Schneider seit 2015 in einer Saison nie mehr als vier Treffer. Im Auswärtsspiel in der zweiten Landespokalrunde gegen den SV Fortschritt Neustadt-Glewe erwischte Pagels einen Sahnetag und war für seine Farben vier Mal zur Stelle. Am Ende schafften die Rostocker durch einen 6:1 (2:1)-Erfolg in Neustadt-Glewe das Weiterkommen.

FC Förderkader lässt sich von Rückstand nicht beirren

Zum Viererpack seines Teamkollegen meinte Förderkader-Spielertrainer Marcel Jankowski: „Er stand in den richtigen Momenten am richtigen Ort.“

Statistik FC Förderkader: Fleischer – B. Böhm (65. Ahrens), Jankowski, Hensel (60. Thors), Pagels, Haas, Weder, Gerullis, Hippe, Bock (60. Grunau/72. Kipnis), Rätzel. Tore: 1:0 Thom (14.), 1:1, 1:2, 1:3 Pagels (40., 42., 59./Elfmeter), 1:4 Weder (61.), 1:5 Böhm (63.), 1:6 Pagels (75.). Schiedsrichter: Philippe Lapöhn. Zuschauer: 75.

Gegen den Aufsteiger aus der Landesklasse IV hatten die Rostocker kurzzeitig zu Beginn Probleme und waren durch das Tor von Alexander Thom (14.) in Rückstand geraten. Danach wurde der Förderkader dominanter und drehte in Person von Pagels auf. Mit einem Doppelpack vor der Pause drehte er das Spiel. Zudem erhöhte der 28-Jährige nach dem Seitenwechsel per Elfmeter auf 3:1. Yannick Weder (61.) und Bjarne Böhm (63.) sorgten dann mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse, ehe Pagels (75.) noch einmal traf.

„Anfang haben wir uns ein bisschen schwergetan, die langen Bälle des Gegners auf die Außenbahnen zu unterbinden. Nach dem Rückstand haben wir Neustadt-Glewe besser in den Griff bekommen. Unser Plan war, die Intensität hochzuhalten und den Gegner dadurch zum Ende hin müde zu machen“, analysierte Jankowski, der mit Mattis Bock und Jakob Rätzel zwei U-19-Kicker in der Startelf gebracht hatte.

OZ