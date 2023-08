﻿Bericht: Hansa Rostock leiht Stürmer Perea vom VfB Stuttgart aus

Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

Gastronomie

„Woody’s little Britain“ in Putgarten hat neuen Besitzer – davon profitiert Hospizarbeit auf Rügen

Am 13. August wird der Neuanfang in dem kleinen Geschäft „Woody’s little Britain“ in Putgarten auf der Insel Rügen mit einem kleinen Fest gefeiert. Malcom Woods will kürzertreten und hat das Zepter an George Sydney Steinchen überreicht.