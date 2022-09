Coach Jens Härtel verändert beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg die Grundordnung. Die Umstellungen zahlen sich aus. Hansa Rostock macht zu den richtigen Zeitpunkten die Treffer.

Rostock. Erst ein Radschlag und ein Salto unmittelbar hinterher – so einen artistischen Torjubel gab es bislang selten im Ostseestadion. Auf diese Art und Weise feierte Kai Pröger am Sonnabend seinen ersten Treffer beim 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg. „Wenn mich die Gefühle überkommen, habe ich das einfach mal drin“, beschreibt der Stürmer des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock seine Emotionen. Erstmals einstudiert hat Pröger den Jubel in seinem ersten Jahr im Herrenbereich, ohne jemals eine Turn-Ausbildung durchlaufen zu haben.

Viel mehr waren seine Knipserqualitäten gegen FCM gefragt. Mit seinem Doppelpack in der 30. und 41. Minute war Pröger der Wegbegleiter für den Erfolg im Ostduell. Für die Rostocker war es der Befreiungsschlag nach zuletzt drei Niederlagen in Serie. Durch den Sieg bleiben Hansa unruhige Tage in der zweiwöchigen Länderspielpause erspart.