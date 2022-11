﻿Bis zu fünf Testpartien in der Winterpause: Hansa Rostock spielt bei Union Berlin und in Polen

Der Winterfahrplan beim FC Hansa Rostock steht in weiten Teilen. Neben zwei Duellen gegen Erstligisten wird die Mannschaft von Coach Patrick Glöckner im Trainingslager in der Türkei bis zu drei Testspiele absolvieren. Für die Fans gibt es dabei einiges zu beachten.

Rostock. Der FC Hansa Rostock plant in der Winterpause bis zu fünf Testspiele. Am 14. Dezember (16 Uhr) tritt der Zweitligist beim 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei an (die OZ berichtete). Die Generalprobe für die Rückrunde steigt in Polen gegen den Erstligisten Lech Posen (21. Januar, 14 Uhr). Die Punktspielrunde in der 2. Liga setzt die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner eine Woche später mit dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim fort.

Trainingsauftakt für Hansa-Profis am 5. Dezember

Seit Montag sind die Profis im dreiwöchigen Urlaub, am 5. Dezember nehmen sie das Training in Rostock wieder auf. „Alle Jungs sollen ein paar Tage die Füße hochlegen und entspannen, dafür ist diese Zeit da. Für die letzten Urlaubstage haben sie individuelle Trainingspläne erhalten, damit wir nicht ganz von vorn anfangen müssen, wenn wir uns Anfang Dezember wieder treffen“, sagt Chefcoach Glöckner.

„Aufgrund der Umbauarbeiten für die neue Rasenheizung können wir in der Vorbereitung nicht im Ostseestadion spielen. Daher sind wir froh, dass es mit dem Spiel bei Union klappt. Zumal dies auch sportlich eine schöne Herausforderung für unser Team wird“, sagt Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Karten für die Begegnung in Köpenick stehen für den Gästebereich im ersten Schritt nur für Hansa-Mitglieder und ausschließlich im Vorverkauf zur Verfügung. Sollten am 23. November noch Tickets verfügbar sein, gehen diese auch in den freien Verkauf.

Bis zu drei Testspiele im Trainingscamp in der Türkei geplant

Zum Vorbereitungsspiel bei Lech Posen will Hansa seinen Anhängern eine organsierte An- und Abreise anbieten – wenn das Spiel mit Zuschauern stattfindet. Darüber befinden sich die Vereine und die örtlichen Behörden noch in der Abstimmung, heißt es in einer Klubmitteilung. Tickets für dieses Spiel werde es dann in Verbindung mit der organsierten An- und Abreise geben. Von einer individuellen Anreise ohne Eintrittskarte rät Hansa dringend ab, weil es vor Ort keine Möglichkeit geben wird, Tickets zu kaufen.

Vom 23. Dezember bis Neujahr verabschieden sich die Hansa-Profis in den Weihnachtsurlaub. Trainingsauftakt in Rostock ist dann wieder am 2. Januar. Vom 5. bis 15. Januar holen sich die Profis im türkischen Belek den Feinschliff für die Rückrunde. Dort sind zwei bis drei Testspiele geplant. Die dortigen Gegner will der Zweitligist in den kommenden Tagen bekanntgeben.