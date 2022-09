﻿Bissig für Rostock: Piranhas starten in neue Spielzeit

Am Freitag starten die Rostock Piranhas gegen die Icefighters Leipzig in die neue Spielzeit der Eishockey-Oberliga Nord. Trainer Chris Stanley gibt einen Saisonausblick.

Rostock. Bissig für Rostock – unter diesem Motto starten heute Abend die Rostock Piranhas in eine neue Spielzeit der Eishockey-Oberliga Nord. Dazu empfangen sie die Icefighters Leipzig in der Rostocker Eishalle in der Schillingallee. Anbully im Ostduell ist um 20 Uhr. „Die Icefighters sind eine gut organisierte und eingespielte Einheit. Sie treten hart auf und haben vor allem in der Defensive ihre Stärken. Das wird eine schwierige Aufgabe für uns“, schätzt REC-Coach Chris Stanley ein.

Hinter den Raubfischen liegt ein größerer Kaderumbruch. Nach Ablauf der vergangenen Spielzeit haben 16 Spieler, darunter zum Teil langjährige feste Größen, die Ostseestädter verlassen. Der Verein reagierte und sah sich auf dem Transfermarkt um. Insgesamt zählen 16 neue Akteure zum Aufgebot der Rostocker.