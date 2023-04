﻿Bitter für den Rostocker HC: Torjägerin Lara Brezenci wechselt in die Schweiz

Hiobsbotschaft für den Rostocker HC: Kurz vor dem Start in die Aufstiegsrunde hat Top-Torjägerin Lara Brezenci ihren Abschied angekündigt. Die Kroatin wechselt im Sommer in die Schweiz. Das sind ihre Beweggründe.

Rostock. Eine schlechte Nachricht zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Kurz vor dem Start in die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga muss der Rostocker HC eine Hiobsbotschaft verkraften. Die Dolphins müssen in der kommenden Saison auf die Dienste von Top-Torjägerin Lara Brezenci verzichten. Die 24 Jahre alte Linkshänderin wechselt im Sommer zum Schweizer Erstligisten HV Herzogenbuchsee. Der HVH ist aktuell Tabellendritter und steht vor dem Einzug ins Play-off-Halbfinale um die Schweizer Meisterschaft.

Lara Brezenci wagte 2021 nach einjähriger Handball-Pause einen Neuanfang beim RHC. Sie sei dem Verein sehr dankbar. Er habe ihr „die Möglichkeit gegeben, zu zeigen, was ich kann und mich immer unterstützt“, betont die Linkshänderin, die mit bislang 124 Saisontreffern (bei 17 Einsätzen) erfolgreichste Torschützin der Dolphins ist.

Positiv: Rückraumspielerin Liza Johannisson und Torhüterin Lena Clasen haben ihre Verträge um jeweils ein Jahr verlängert.

Die Dolphins starten am Freitag ins Abenteuer Aufstiegsrunde. Um 16 Uhr macht sich der RHC-Tross auf den Weg in Richtung Süden. Die Truppe übernachtet im Vier-Sterne-Hotel der Sportschule Grünberg in Hessen, wo am Sonnabendmorgen das Abschlusstraining und das Videostudium anstehen. Nach dem Mittagessen geht es weiter in Richtung Breisgau. Bei der HSG Freiburg erfolgt um 20 Uhr der Anwurf für das erste von vier Endspielen. Es geht um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Fünf Vereine wetteifern um drei Aufstiegsplätze

Im Handball-Unterhaus sind drei „Zimmer“ frei. Es gibt fünf Bewerber – neben den Dolphins und Freiburg streben auch die SG 07 Kirchhof, der HCD Gröbenzell und der Frankfurter HC den Aufstieg an. „Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken“, sagt RHC-Trainer Dominic Buttig.

Die Freiburgerinnen sicherten sich souverän den Staffelsieg in der Staffel Süd-West. Buttig sieht Parallelen zwischen beiden Teams: „Die HSG ist uns von der Spielweise sehr ähnlich, sie spielt mit einer offensiven Abwehr und vor allem auch mit viel Tempo. Trotzdem wollen wir uns natürlich für die folgenden Spiele in eine gute Ausgangsposition bringen.“ Drei Siege reichen sicher, selbst zwei Erfolge könnten für einen Platz in den Top 3 reichen, meint Buttig, der personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Lediglich hinter dem Einsatz der angeschlagenen Jette Köppen, Liza Johannisson und Lara Brezenci stehen Fragezeichen.

450 Zuschauer passen in die Freiburger Gerhard-Graf-Halle

„Natürlich hoffe ich auf Siege. Die Siegermentalität lässt mich nicht anders denken. Ich weiß, wir werden unser Bestes geben und unser Herz auf dem Feld lassen“, versichert Lara Brezenci.

Die Partie wird in der 450 Zuschauer fassenden Gerhard-Graf-Halle ausgetragen. „Das ist eine kleine, ausverkaufte Halle. Da muss man erst mal bestehen“, meint Buttig, den noch eine weitere Frage beschäftigt: „Wie stecken wir die Reisestrapazen weg.“

Die Dolphins rechnen mit zehnstündiger Rückreise

Die Mannschaft macht sich noch am Abend auf die 930 Kilometer lange Heimreise. „Wir werden etwa zehn Stunden brauchen, vielleicht sogar etwas mehr. Zum Frühstück bin ich wieder zu Hause“, sagt Buttig und lacht. Für ihn und die Mannschaft könnte der Trip nach Süddeutschland einen Vorgeschmack auf die kommende Saison bieten.

Die Partie wird am Sonnabend ab 20 Uhr von sportdeutschland.tv übertragen.