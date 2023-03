﻿Bitter für Empor Rostock: Aufstiegsheld Asmussen wechselt zu TuSEM Essen

Rostock. Philipp Asmussen kann sich noch sehr gut an den 12. Juni 2021 erinnern. An diesem sonnigen Tag haben die Rostocker Handballer das Aufstiegs-Endspiel beim VfL Potsdam mit 27:24 gewonnen. Noch in der MBS-Arena wird der Sprung in die 2. Bundesliga feucht-fröhlich gefeiert. Kurz nach 21 Uhr fährt der Mannschaftsbus auf dem Neuen Markt in Rostock vor. Hunderte Fans warten bereits. Es wird gehupt, getrötet, getrommelt und geklatscht. Die Spieler steigen aus. Sie hüpfen, tanzen, singen und lassen die Korken knallen. Es fließen Sekt, Bier und Tränen. „Das war pure Erleichterung, nachdem man viele Jahre hart dafür gearbeitet hat, damit dieser Traum in Erfüllung geht“, sagt Philipp Asmussen.

Knapp 22 Monate später ist der HCE erneut in der brandenburgischen Landeshauptstadt zu Gast. Und wie damals ist der Druck enorm, der auf den Spielern lastet. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, meint Asmussen mit Blick auf die Tabelle. Zwölf Spiele vor Saisonende hat Empor sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Mit einem Sieg beim Tabellensiebten Potsdam soll am Freitagabend die Aufholjagd beginnen. „Wir brauchen die Punkte. Wir müssen unbedingt etwas Zählbares mitnehmen“, meint der 26 Jahre alte Linkshänder.

Rostocker Handballer haben ihr Abwehrspiel verbessert

Unter dem neuen Trainer Nicolaj Andersson haben die Rostocker Fortschritte gemacht – vor allem in der Defensive. „Die Abwehr ist das Beste, was wir momentan auf die Platte bringen“, meint Asmussen. Nun gelte es, das Tempospiel zu forcieren, um im Gegenstoß die sogenannten einfachen Tore zu erzielen. „Die Arbeit soll endlich Früchte tragen“, sagt der gebürtige Flensburger.

Asmussen wechselt von Empor Rostock zu TuSEM Essen

Für Asmussen beginnt mit der Partie in Potsdam eine Art Abschiedstournee. Der Aufstiegsheld wird Empor zum Saisonende verlassen und wie Christian Wilhelm zum Ligakonkurrenten TuSEM Essen wechseln. „Wir bedauern den Weggang vor ‚Asse‘ sehr, hätten auch gerne den auslaufenden Vertrag verlängert. Er hat mit seinen Leistungen zu den Erfolgen der Mannschaft beigetragen und hat immer alles für die Mannschaft gegeben. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, erklärte Empor-Sportvorstand André Wilk.

In der Stunde des Erfolgs: Empor-Spieler Philipp Asmussen (M.) feiert zusammen mit seinen Teamkollegen und hunderten Fans den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga. © Quelle: Imago

Er werde mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen, sagt Asmussen. Zum einen sei er „tierisch stolz, für einen weiteren Traditionsklub auflaufen zu können“ und freue sich, etwas Neues kennenzulernen.

Andererseits werde ihm der Abschied aus Rostock „nach fünf tollen und intensiven Jahren“ nicht leicht fallen, weiß der Rückraumspieler, der 2018 beim HCE anheuerte. In seiner ersten Saison gewann er mit den Rostockern die Drittliga-Meisterschaft. Ein Phantomtor in letzter Sekunde verhinderte den Aufstieg. In der darauffolgenden Spielzeit stoppte Corona den HCE. Der dritte Anlauf war von Erfolg gekrönt.

Philipp Asmussen: „Ich bin unheimlich dankbar“

„Hier durfte ich meinen Traum von der zweiten Liga erfüllen und mich sowohl menschlich als auch sportlich weiterentwickeln. Ich bin unheimlich dankbar dafür, so viele tolle Menschen kennengelernt zu haben und werde die Zeit immer positiv in Erinnerung behalten“, erklärte Asmussen.

„Jetzt liegt der Fokus auf den letzten Spielen und hoffentlich auf dem Erreichen des Klassenverbleibs“, sagt Asmussen, der sich nur zu gern mit einem Erfolgserlebnis verabschieden möchte. „Einen Abstieg hätten Mannschaft und Umfeld nicht verdient.“