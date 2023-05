﻿Vertragsverlängerung bei Hansa Rostock? Das sagt Trainer Alois Schwartz

Kostenfrei bis 19:03 Uhr lesen

Extremsport

Grevesmühlener will Deutschlands bester Bodybuilder werden – und wäre an Präparat fast gestorben

Manche erkennen Björn Adamsk kaum, wenn er in seiner Grevesmühlener Heimat zu Besuch ist. Aus dem 80-Kilo-Kampfsportler ist ein Muskelpaket von 110 Kilogramm geworden. Jetzt will der Bodybuilder Deutscher Meister werden und anderen beibringen, wie sie richtig fit werden – ohne sich dabei in Lebensgefahr zu bringen.