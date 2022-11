﻿Ring frei! Boxer küren in Rostock ihre Meister

Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld hat sich für die deutschen Meisterschaften im Boxen in Rostock angekündigt. Die komplette Nationalmannschaft ist dabei. So laufen die Titelkämpfe.

Rostock. Ring frei zu den deutschen Meisterschaften in Rostock. Vom 30. November bis zum 3. Dezember ermitteln Deutschlands Top-Boxer ihre Titelträger. 161 Frauen und Männer haben für die insgesamt 22 Gewichtsklassen gemeldet. „Das ist die größte Teilnehmerzahl seit der Wende“, sagt Chefkoordinator Clemens Busse.

Das Starterfeld überzeugt nicht nur aufgrund seiner Größe. Mit dabei ist die komplette Nationalmannschaft mit Europameisterin Stefanie von Berge aus Köln an der Spitze. Das 17-köpfige Aufgebot aus Mecklenburg-Vorpommern wird von Kevin Boakye-Schumann vom BC Traktor Schwerin, U-22-Vizeeuropameister des Vorjahres, angeführt. Der ausrichtende PSV Rostock schickt zwei Debütantinnen ins Rennen: Jana Thomas (38) und die aus Stralsund stammende Lotta Friesenhahn (25).

Für den PSV sind es nach 2017 (Hochschul-Meisterschaften), 2018 (weibliche Jugend und Frauen) und 2019 (U 22) die vierten Titelkämpfe. „Wir haben gezeigt, dass wir es können“, meint PSV-Geschäftsführer Marko Zülske. „Die Meisterschaften sollen ein Erlebnis werden.“

An den ersten Wettkampftagen sind drei Veranstaltungen (11, 15 und 19 Uhr) mit jeweils zwölf bis 16 Kämpfen in der Ospa-Arena geplant. Am 2. Dezember werden die ersten Meisterinnen gekürt. Der Finaltag beginnt tags darauf um 11 Uhr und wird im Livestream der OSTSEE-ZEITUNG übertragen.

Abteilung Boxen zählt 323 Mitglieder

Der PSV Rostock ist der mit 3300 Mitgliedern größte Verein im Kinder- und Breitensport in MV. Die Abteilung Boxen zählt 323 Mitglieder. „Wir sind bis 2028 ein Trainingsstützpunkt für die Box-Talenteförderung im Leistungssport“, erklärt Trainer Clemens Busse.

Ein Turnierticket ist für 28 Euro erhältlich, Tageskarten kosten 11,50 Euro (am Finaltag 17 Euro) und können ab sofort unter mvticket.de erworben werden.