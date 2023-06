﻿Box-Europameister Felix Langberg lässt beim Showtraining die Fäuste fliegen

Kostenfrei bis 18:42 Uhr lesen

Sport in der Hansestadt

Sportliches Großevent in Rostock: Mehr als 820 Teams gehen in diesem Jahr beim beliebten Firmenlauf an den Start. Es wird also voll im Stadthafen am Mittwoch (21. Juni). Die OZ ist mit Reportern und Fotografen mittendrin. Sehen Sie hier die schönsten Bilder.