﻿Greifswalder Boxer Dennis Lewandowski will sich mit Sieg für Titelkampf empfehlen – OZ überträgt im Livestream

Boxen total in Zinnowitz. Zehn Amateur- und fünf Profikämpfe stehen am Samstag beim Fritz-Sdunek-Memorial in Zinnowitz auf dem Programm. Die OZ wird das Event im Livestream übertragen.

Zinnowitz. Die Wikinger kommen! Am Sonnabend veranstaltet Winfried Spiering vom Wikings-Boxstall die 5. Auflage des Fritz-Sdunek-Memorials in Zinnowitz. Zehn Amateur- und fünf Profikämpfe stehen auf dem Programm. Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Kampfabend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Worum geht es bei dem Kampfabend?

Der Greifswalder Winfried Spiering möchte mit der Veranstaltung das Andenken seines einstigen Weggefährten Fritz Sdunek wahren. Beide gehörten zur Boxstaffel von Lok Greifswald. Der aus Lüssow (bei Züssow) stammende Sdunek war Anfang der sechziger Jahre zusammen mit anderen Jungs auf der Ladefläche eines Lkw zum Training in die Boddenstadt gefahren. Sdunek wurde DDR-Studentenmeister und wurde 1969 nach Schwerin delegiert. Spiering war der Beste im Bezirk.

Der ehemalige Box-Weltmeister Vitali Klitschko spricht am 10. Januar 2015 während der Trauerfeier für Box-Trainer Fritz Sdunek in Hamburg. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sdunek entwickelte sich zu einem Toptrainer, der vor allem durch die Arbeit mit den Klitschko-Brüdern berühmt wurde. Der Meistermacher war am 15. Dezember 2014 im Alter von 67 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Spiering hob 1992 mit dem Wiking Boxteam den ersten Profistall in den neuen Bundesländern aus der Taufe. Seinen 30. Geburtstag wollen die Wikinger beim Weihnachtsboxen am 17. Dezember in Wolgast feiern.

Gegen wen boxen die Amateure?

Die Mädchen und Jungs des Wolgaster Wiking-Winner-Förderzentrums bekommen es mit Talenten aus Göteborg und Schwerin zu tun. „Wir sind stolz, unseren eigenen Nachwuchs präsentieren zu können“, sagt Promoter Winfried Spiering. Mit dabei sind Toby Kruse, der bei den deutschen U-22-Meisterschaften Silber gewonnen hatte, und Andriko Zastrow, der Bronze erkämpfte. Bei den Mädchen sollen es Lily Schröder und Agatha Guhl richten.

„Wenn sie die Leistungen abrufen, die sie im Training zeigen, können sie auch international bestehen“, sagte Coach Ricardo Pautsch, der zehn Schützlinge im Alter von elf bis 19 Jahren in den Ring schickt.

Welche Profis sind dabei?

Den Hauptkampf bestreitet der Greifswalder Schwergewichtler Dennis Lewandowski. Der 28-Jährige boxt gegen Engin Solmaz und möchte die Familienehre wiederherstellen. Solmaz hatte Mitte Juni Lewandowskis Bruder Christian auf die Bretter geschickt. „Wenn Dennis einen guten Kampf macht, werden wir die Deutsche Meisterschaft anvisieren. Stark genug ist er“, ist Spiering überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er freut sich auf seinen dritten Profikampf: Agasi Margaryan aus Greifswald. © Quelle: Torsten Helmke

Mit Agasi Margaryan, der am vergangenen Sonnabend den Chinesen Shayilanbieke Kadeerbieke klar dominiert hatte, steigt ein weiterer Greifswalder in den Ring. Ramsan Amkhadov ist ein weiteres hoffnungsvolles Talent. Der Rostocker bestreitet seinen zweiten Profikampf. Das Programm komplettieren die Berliner Momo Abouee und Mike Jäde, der nach Aussage von Spiering „immer für einen K.o. gut ist“.

Er bestreitet in Zinnowitz seinen zweiten Profikampf: Ramsan Amkhadov (19) aus Rostock, hier mit seinem Trainer Thomas Milster. © Quelle: Stefan Ehlers

Wann beginnt der Kampfabend?

Der erste Gong ertönt um 18 Uhr in der Fritz-Sdunek-Sporthalle in Zinnowitz. Knapp 1000 Boxfans dürfen dabei sein. Eintrittskarten gibt es ab 17 Uhr an der Abendkasse. Die OZ überträgt den Kampfabend im Livestream.

Hier können sie das Box-Event am Samstag ab 18 Uhr live verfolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er gehört zu den Stammgästen des Fritz-Sdunek-Memorial: Kulttrainer Ulli Wegner, hier in seiner Ausstellung in Zinnowitz. © Quelle: Hannes Ewert

Sind Box-Promis am Ring?

Ja. Kulttrainer Ulli Wegner wird die Laudatio halten. Mit Jochen Bachfeld (Olympiasieger von 1976) und Dietmar Schwarz (Olympia-Teilnehmer von 1980) sind zwei ehemalige Schützlinge von Fritz Sdunek dabei.