﻿Boxen: Rostocker Felix Langberg fliegt als Europameister in den Urlaub

Felix Langberg hat erneut kurzen Prozess gemacht. Der Rostocker Boxprofi bezwang Patrick Korte aus Essen durch Knock-out in der ersten Runde und sicherte sich den Europameistertitel. So geht es für ihn weiter.

Rostock. Felix Langberg hat sich einen Traum erfüllt. Der 31 Jahre alte Boxprofi aus Rostock ist Europameister im Schwergewicht. Langberg gewann am späten Samstagabend den Continental Europe Title des Verbandes WBA. Der Ostseestädter bezwang Patrick Korte aus Essen durch Knock-out in der ersten Runde. Für Langberg war es der zwölfte Sieg im zwölften Profikampf.

„Ich bin super glücklich, dass ich Europameister bin. Ich habe schon immer von so einem Titel geträumt“, meinte der strahlende Sieger. Der unterlegene Korte sagte: „Felix war der Bessere. Vielen Dank für die Chance. Leider war es nicht mein Tag.“

Langberg und Korte begannen furios. Der Rostocker schickte seinen Kontrahenten mit einem Aufwärtshaken zu Boden. „Das war der Anfang vom Ende“, urteilte Trainer Christian Morales. Langberg setzte entschlossen nach. Korte musste erneut auf die Bretter. Nach dem vierten Niederschlag war alles vorbei – K.o. nach 2.45 Minuten der ersten Runde.

Mit dem Sieg katapultiert sich Langberg in die Top 15 der Weltrangliste. Damit winken dem Rostocker Duelle gegen die Stars der Szene wie Superchampion Oleksandr Usyk aus der Ukraine oder Weltmeister Daniel Dubois aus England. Immer her mit den großen Namen, meinte Langberg. „Ich bin zu allem bereit. Ich will ganz oben angreifen.“

Felix Langberg und seine Frau machen Urlaub auf Sardinien

Doch zunächst ist Urlaub angesagt. Langberg ist nach dem wichtigsten Kampf seiner Karriere reif für die Insel. Der Rostocker fliegt am Sonntag mit seiner Frau Kim für eine Woche nach Sardinien.

Viel Zeit zum Entspannen bleibt dem frischgebackenen Europameister nicht. Langberg bestreitet am 24. Juni bei „Rostock boxt!“ seinen 13. Profikampf – vielleicht wird es seine erste Titelverteidigung.