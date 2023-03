﻿Rostocker Felix Langberg ist auf dem Sprung in die Weltspitze

Macht Felix Langberg das Dutzend voll? Elf Mal stand der Profiboxer aus Rostock im Ring, elf Mal gewann er. Am Sonnabend geht es in Hamburg gegen Patrick Korte um den EM-Gürtel. Ein Schweriner feiert sein Comeback.

Rostock. Felix Langberg packte am Donnerstag nicht nur seine sieben, sondern 14 Sachen. Der Profiboxer aus Rostock machte sich mit zwei Taschen statt nur einem Gepäckstück auf den Weg zu seinem ersten Titelkampf nach Hamburg. „Eine ist für den Kampf und eine für den Urlaub“, erzählt der 31-Jährige. Am Montag fliegt er mit seiner Frau Kim nach Sardinien – im Idealfall als Europameister.

Langberg steigt am Sonnabend im Nobelhotel Grand Elyseé gegen Patrick Korte (38) aus Essen in den Ring. In seinem zweiten Kampf für den neuen Hamburger Boxstall P2M geht es um den Continental-Europe-Titel des Weltverbandes WBA. Ein Boxspektakel ist fast schon garantiert. Langberg hat seine elf Profikämpfe allesamt gewonnen, zehn davon vorzeitig. Korte stand doppelt so oft im Ring. Seine Bilanz: 19 Siege (davon 16 Knock-outs), zwei Niederlagen (2) und ein Unentschieden.

Mit einem Sieg „kann Felix in die Top 15 der Weltrangliste kommen“, erklärt Trainer Christian Morales. Damit winken dem Rostocker Duelle gegen die Stars der Szene wie Superchampion Oleksandr Usyk aus der Ukraine oder Weltmeister Daniel Dubois aus England. „Mit einem Schwergewichtler gab es das in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht. Von daher wäre das geschichtsträchtig“, meint Morales.

Felix Langberg gönnte sich vor dem bislang wichtigsten Kampf seiner Karriere eine kleine Auszeit. Nach dem Training am Dienstag fuhr er von Hamburg in seine Heimatstadt. „Zu Hause ist es am schönsten“, sagt der Ostseestädter, der heiß und froh ist, am Sonnabend „endlich abliefern zu können“. Seit Jahresbeginn hat er „mehr denn je trainiert“, um sich den Traum vom Titelgewinn zu erfüllen. Promoter Axel Plaß ist begeistert: „Felix ist eine richtige Kampfmaschine.“

Schweriner Marutjan bekommt es mit einem Chinesen zu tun

Araik Marutjan eröffnet den mit 600 Zuschauern ausverkauften Kampfabend in Hamburg. Der 30 Jahre alte Schweriner feiert sein Comeback. Marutjan hatte sich im Juni vergangenen Jahres bei „Rostock boxt!“ in der zweiten Runde die rechte Hand gebrochen. „Ich habe danach nur noch mit links geboxt“, erzählt der Landeshauptstädter, der den Georgier Nodar Robakidze in der fünften Runde mit seiner vermeintlich schwachen Hand ausknockte. Bei den anschließenden Untersuchungen kam die Schwere der Verletzung zutage.

Er ist wieder fit: der Schweriner Araik Marutjan, hier mit Trainer Christian Morales. © Quelle: Torsten Helmke

Am Sonnabend bekommt es Marutjan, der zwölf seiner 13 Profikämpfe gewann, mit dem Chinesen Shayilanbieke Kadeerbieke zu tun. „Das ist keiner, der einfach so umfällt“, urteilt der Olympia-Teilnehmer von 2016.

Im Erfolgsfall winkt dem Mecklenburger ein Titelkampf – aller Voraussicht nach bereits bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt!“ am 24. Juni. Raiko Morales, der bei P2M für Events und Marketing zuständig ist, meint: „Araik ist ein erfahrener Boxer und ein Kandidat für internationale Aufgaben. Er hat die internationale Klasse und die nötige Härte.“ Das möchte Marutjan auch gegen den Chinesen Kadeerbieke unter Beweis stellen.

Der Kampfabend wird am Sonnabend ab 18 Uhr im Livestream gezeigt.