Auszeit am Strand: Felix Langberg mit seiner Frau Kim in Warnemünde.

Felix Langberg hat Großes vor. 2023 will der Schwergewichtler aus Rostock in die Top 100 der Welt. Am 17. September boxt er in Dorf Mecklenburg. So sieht der Fahrplan für einen Titelkampf aus.

