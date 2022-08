﻿Brisantes Nordderby bei Hansa Rostock: Kein Sonderzug für St.-Pauli-Fans

Das Hansa-Vereins-Logo am Stadion in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern).

Rostock. Das könnte brenzlig werden: Die Deutsche Bahn stellt für die Anreise der FC-St.-Pauli Fans am Sonntag zum Nordderby beim FC Hansa erstmals seit Jahren keinen Sonderzug zur Verfügung. Das bedeutet, auf dem Weg nach Rostock können Anhänger der Vereine bereits im Zug aufeinandertreffen – beide Fanlager stehen sich seit Jahrzehnten in tiefer Abneigung gegenüber.

Bahn-Sprecherin: Zug-Kapazitäten sind bundesweit ausgelastet

In der Vergangenheit gab es immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Ultra-Gruppierungen beider Klubs, am Sonntag drohen diese bereits auf der Anreise. „Wir hätten den St.-Pauli-Fans, wie in der letzten Saison auch, gerne einen Sonderzug zur Verfügung gestellt. Aber bei diesem Spiel ist es leider nicht möglich. Alle Kapazitäten sind bundesweit im Einsatz“, sagte eine Bahn-Sprecherin am Mittwoch auf OZ-Anfrage und verwies auf die hohe Auslastung durch das Neun-Euro-Ticket. „Wir haben auch bei Partner-Unternehmen gefragt, die Sonderzug-Verkehre fahren. Aber auch dort sind keine Kapazitäten da.“

St.-Pauli-Präsident hat kein Verständnis für Bahn-Entscheidung

Beim FC St. Pauli stößt dies auf Unverständnis. „Für uns ist es nicht nachvollziehbar, dass es bei einer Auswärtsfahrt mit einer Strecke von weniger als 200 Kilometern nicht möglich sein soll, zumindest einen Entlastungszug einzusetzen, damit unsere Fans sicher nach Rostock reisen können“, sagte Vereinspräsident Oke Göttlich gegenüber dem NDR.

Das Hamburger Fanprojekt „Fanladen St. Pauli“ hat sich nach eigenen Angaben erfolglos um Unterstützung durch die Deutsche Bahn bemüht, heißt es in einem Schreiben auf der Homepage. Die problematische Anreise werde „zu Unmut führen und schafft zusätzliches Konfliktpotenzial zu einer Begegnung, die in der Vergangenheit ohnehin konfliktbehaftet war“.

In Mecklenburg-Vorpommern wird ein Entlastungszug eingesetzt

In Mecklenburg-Vorpommern werde die Deutsche Bahn zu dem Nordderby in Rostock „innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns für alle Umland-Reisenden und damit auch für alle Hansa-Fans einen zusätzlichen Zug zur Entlastung einsetzen“. Das teilte der FC Hansa Rostock am Mittwoch mit.

