Autsch! Profiboxer Felix Langberg aus Rostock musste nach seiner Niederlage gegen den Griechen Marios Kollias operiert werden. So geht es ihm.

Rostock. Für Felix Langberg ist die Niederlage am vergangenen Sonnabend gegen den Griechen Marios Kollias doppelt schmerzhaft gewesen. Der entthronte Box-Europameister aus Rostock hat sich in dem Duell einen Bruch an der Obitawand (Augenhöhle) zugezogen und wurde am Montag in seiner Heimatstadt operiert.