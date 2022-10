﻿Brzozowski trifft: U 19 von Hansa Rostock feiert ersten Sieg

Wildes Hoffest in Krummin: Schlangestehen für das Wildschwein am Spieß

Lange Warteschlagen bildeten sich am Samstag beim Wilden Hoffest in Krummin vor den beiden Wildschweinen am Spieß. Die Gäste hatten Heißhunger auf die regionale Wildspezialitäten. Dafür wurde auch das Unternehmer „Usedomer Wild“ ausgezeichnet.