﻿Rostock Seawolves: Warum die Basketballer so erfolgreich sind

Rostock. Selten zuvor haben Aufsteiger-Teams in der Basketball-Bundeliga derart überrascht, wie die Rostock Seawolves in der Saison 2o22/23. Wer sich als Liga-Neuling nicht nur den Klassenerhalt, sondern in der Premieren-Saison sofort einen Platz im internationalen Geschäft erkämpft, der hat Respekt verdient.

Dabei waren die Voraussetzungen der Rostocker für eine Spielzeit, die nicht mit dem Abstieg endet, vergleichsweise bescheiden. Alle anderen Klubs hatten Erstliga-Knowhow und zum Teil deutlich größere Etats – die Bayern 25 Millionen, Alba Berlin 14 Millionen, Bonn 6,5 Millionen. Wie schön, dass Geld im Sport zwar wichtig, aber eben doch nicht alles ist.

Die Seawolves hatten sich für ihre Premiere in der Top-Liga ein Rezept ausgetüftelt, das sich an ihren vergleichsweise bescheidenen Voraussetzungen orientierte: man nehme Spieler, die den Aufstieg erkämpft haben, verstärke das Team mit Profis, die Potenzial mitbringen und bereit sind, ihre Chance zu ergreifen.

Das Glück des Tüchtigen

Die Wölfe hatten für ihren Erfolg in der Saisonvorbereitung hart gearbeitet – intensiver als andere Klubs der Liga. Wenn der Spruch zutrifft, dass sich der Tüchtige das Glück verdient, kam das zu Recht obendrauf.

Mit ihrer Leidenschaft, ihrer Unbekümmertheit und der Überzeugung, dass Überraschungen immer möglich sind, haben die Seawolves fast die Hälfte aller Liga-Spiele zu ihren Gunsten entschieden. Sie haben die Konkurrenz verblüfft. Und: sie haben zigtausende Menschen in MV begeistert und in ihren Bann gezogen. Die Vorfreude auf das, was noch kommt, ist groß. Die Seawolves spielen in drei Wettbewerben! Wer hätte das vor einem Jahr für möglich gehalten?