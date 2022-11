﻿Trainer Held vor Auswärtsspiel der Seawolves in Würzburg: „Haben deutliche Schritte gemacht“

Gegnerportrait Würzburg Baskets

Männer-Basketball wurde in Würzburg erstmals 1998 auf Bundesliga-Niveau gespielt. Der dort beheimatete und bereits 1920 gegründete Verein DJK schaffte vor allem durch Dirk Nowitzki den Sprung in die BBL, der in der darauffolgenden Saison seine Karriere in der NBA startete, um später einer der besten Basketballer der Welt zu werden. Auch ohne Nowitzki, dafür aber mit weiteren in Würzburg zu deutschen Nationalspielern gewordenen Akteuren etablierten sich die Unterfranken im Oberhaus, wenn zunächst auch mit Problemen. 2001 wurde die Profiabteilung ausgegliedert, der in der Nähe ansässige Bekleidungshersteller s. Oliver stieg als Hauptsponsor und phasenweise auch als Namensgeber ein. In der Saison 2002/03 konnte der Abstieg nur verhindert werden, weil die Liga aufgestockt wurde. 2005 war der Gang in die zweite Liga nicht mehr zu verhindern, zudem musste die lizenznehmende GmbH Insolvenz anmelden. Ein Neustart unter Nowitzki-Mentor Holger Geschwindner in der 2. Liga scheiterte, Würzburg war 2007 nur noch Regionalligist. Im gleichen Jahr wurde eine neue Betreibergesellschaft gegründet – im Grunde die Geburtsstunde des heutigen Teams. Von da an ging es bergauf. Und wie. Nach der Regionalmeisterschaft 2009 stieg Würzburg auch in den beiden folgenden Jahren auf und war nach jeweils einer Saison in der ProB und der ProA wieder in der BBL angekommen. Das Sahnehäubchen: Der direkte Einzug in die Play-offs bis ins Halbfinale sowie ins internationale Geschäft 2011/12. Nach einer schwachen Saison 2014/14 stieg Würzburg in die ProA ab, schaffte jedoch den direkten Wiederaufstieg. Seitdem ist der Klub Dauergast in der BBL. Zur Teilnahme an den Play-offs reichte es jedoch nur noch 2016. Doch auch ohne den Kampf um die Meisterschaft erreichte Würzburg 2019 seinen größten internationalen Erfolg: den Einzug ins Finale des FIBA Europe Cups. In der abgelaufenen Saison, der letzten mit s.Oliver als Namensgeber, landete Würzburg nach schwacher Hin-, aber der besten Rückrunde der Klubgeschichte noch auf Platz 12. Unter dem im Dezember ins Team gekommenen Coach Sasa Filipovski wurden die Franken wieder konkurrenzfähig.