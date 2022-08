Der damalige Hansa-Profi Bastian Oczipka als 19-Jähriger in seiner Wohnung in Nienhagen. Freundin Nadine ist mittlerweile seine Frau.

Als Teenager startete Bastian Oczipka 2008 bei Hansa Rostock seine Profikarriere. Mit Arminia Bielefeld kehrt der langjährige Bundesliga-Spieler am Sonnabend erstmals ins Ostseestadion zurück. So erinnert er sich an seine Anfänge im Nordosten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket