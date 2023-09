Martin Tiede, Trainer des Landesligisten FSV Bentwisch II, war früher ein wilder Kerl. Heute betreut er junge Leute in dem Rostocker Projekt „Outsider“. Der 33-Jährige erlebte er eine Achterbahnfahrt der Gefühle – privat und im Fußball.

Bentwisch. In seiner Jugend war Martin Tiede ein wilder Kerl und Hallodri, der seinen Eltern oft Sorgen bereitete. Schule war nicht so sein Ding. Daheim in Rostock-Dierkow und in seiner Freizeit gab es manchmal Ärger. Halt fand der Rostocker in der selbstverwalteten Jugendinitiative Outsider und beim Sport. Früh übernahm er Verantwortung im Jugendtreff, der 2024 seinen 20. Geburtstag feiert. Er wurde schnell erwachsen. Musste er auch.