Fußball-Landespokal

Fußball-Landespokal: Fünf Teams melden nicht – Auslosung am Donnerstag

In der zurückliegenden Saison holte der Rostocker FC erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Landespokal. Der Oberligist wird in der ersten Runde definitiv ranmüssen. Andere Vereine haben hingegen gar keine Unterlagen eingereicht.