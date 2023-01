﻿Damen der TSG Wismar bitten Grün-Weiß-Schwerin II zum Derby

Oberliga-Ostsee-Spree: Während die Handballerinnen aus Wismar im Landesderby gefordert sind, gastieren die Damen des Rostocker HC II zum Revanchespiel in Berlin.

TSG-Akteurin Victoria Schlegel-Rumm (2.v.l.), hier im Duell gegen den Rostocker HC II, will mit dem Wismarer Damen im Landesderby gegen die Schweriner Reserve als Siegerin aus der Halle gehen.

Wismar/Rostock. Nach gut vier Wochen krankheitsbedingter Zwangspause geht es für die Handballerinnen der TSG Wismar am Sonnabend ab 15.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg wieder um Punkte. Zu Gast ist die Zweitvertretung von Grün-Weiß-Schwerin, die in der Oberliga Ostsee-Spree Platz derzeit auf dem letzten Platz steht.

Die TSG könnte sich mit einem Sieg über die Nachbarn etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Als Tabellenzehnter und nur zwei Punkte vor den Handballerinnen aus der Landeshauptstadt zählt buchstäblich jeder Punkt. Die Mannschaft von Trainerin Christin Wolter hat nach dem 27:18 im letzten Spiel des Jahres 2022 gegen den Zweitplatzierten OSF Berlin Selbstbewusstsein getankt.

TSG-Trainerin Christin Wolter tritt auf die Euphoriebremse

„Einen Aufwärtstrend sehe deshalb bei uns noch nicht. Nur wenn wir weiterhin von Spiel zu Spiel denken und über die Emotionen kommen, ist alles möglich“, tritt Wolter etwas auf die Euphoriebremse und ergänzt: „Wir haben nur noch drei Monate, dann ist die Saison zu Ende. Daher wollen wir mit dem nötigen Fokus auf das Spiel am Wochenende gehen“. Personell kann sie fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Nur Lea Kellert wird weiter fehlen. Die Mannschaft war aufgrund der Grippe- und Erkältungswelle der vergangenen Wochen stark dezimiert und musste die Partie bei der HSG Neukölln absagen. Am 12. Februar soll das Spiel nachgeholt werden.

Die HSG Neukölln (3., 18:8 Punkte) ist am Sonnabend zunächst Gastgeber für den Rostocker HC II (9.,7:17). Das Team von Trainer Marc Hünerbein will sich in Berlin für die 18:20-Hinspielniederlage revanchieren und Punkte gegen den drohenden Abstieg sammeln.

RHC-Coach Marc Hünerbein blickt positiv voraus

Der RHC-Coach ist für das erste Spiel des Jahres zuversichtlich. „Wir haben am 18. Dezember kein gutes Spiel gemacht“, meint Hünerbein mit Blick auf die unnötige Heimniederlage. „Alle sind auf Wiedergutmachung aus und wollen zeigen, dass sie Handball spielen können“, fügt er hinzu.

Von Christian Falkenberg und Stefan Ehlers