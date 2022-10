﻿Dank Hansa-Talent Theo Martens: Rostocker FC kassiert mehrere Tausend Euro

Der Amateurverein darf sich dank der erreichten Leistungen des 19-jährigen Offensivtalents beim Zweitligisten FC Hansa Rostock über eine Honorierung der Deutschen Fußballliga freuen.

Rostock. Ausgelassene Stimmung beim Rostocker FC: Die Kicker vom Damerower Weg dürfen sich über einen warmen Geldregen freuen. Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat in diesem Jahr 106 Amateurclubs unterhalb der 3. Liga finanziell unterstützt, die an der Ausbildung von späteren Lizenzspielern in den ersten beiden Profiligen beteiligt waren. Insgesamt wurden dabei mehr als 1,5 Millionen Euro ausgeschüttet. Einen Teil der Summe haben nun die Hanseaten erhalten „Die Zuwendung der DFL stimmt uns natürlich sehr freudig“, meint RFC-Vorstandsmitglied Christian Blanck.

Von April 2008 bis Juni 2010 sammelte der heutige Zweitliga-Profi Theo Martens seine ersten Erfahrungen im Vereinsfußball bei den Ostseestädtern. Anschließend zog es den Offensivspieler in die Nachwuchsakademie des FC Hansa Rostock. Bis auf ein einjähriges Intermezzo in der Saison 2018/19 bei den B-Junioren von RB Leipzig, ist Martens dem Koggenklub bis heute treu geblieben – mit Erfolg. Als 18-Jähriger unterschrieb er einen Profivertrag beim FCH. In der vergangenen Spielzeit feierte er dann sein Zweitligadebüt. Anfang Mai, im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt (0:0) wurde das 19-jährige Talent in der Schlussphase eingewechselt. Ein weiterer Pflichtspiel-Einsatz kam bis dato nicht hinzu.