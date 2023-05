﻿Dank Klassenverbleib der Profis: Für Hansa Rostocks U 23 wäre der Weg in Regionalliga frei

Die vorzeitige Rettung der Profis ist auch für die U 23 des FC Hansa Rostock eine gute Nachricht. Sie dürften nun in die Regionalliga Nordost aufsteigen. Am Sonnabend feierte die Zweitliga-Reserve einen 2:0-Erfolg beim FSV Optik Rathenow.

Rathenow/Rostock. Nach dem vorzeitigen Klassenverbleib der Profis in der 2. Fußball-Bundesliga ist klar: Der Weg für die U 23 des FC Hansa Rostock in die Regionalliga Nordost ist frei. Bei einem Abstieg der Zweitliga-Kicker hätten die Amateure der Ostseestädter nicht aufsteigen dürfen. Vor einer Woche hatte die Hansa-Reserve drei Spiele vor Saisonende den Staffelsieg in der NOFV-Oberliga Nord klargemacht.