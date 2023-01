﻿Darum fährt Hansa Rostock immer wieder in die Türkei - trotz Wetter-Chaos

Ein Wintertrainingslager in der Türkei ohne heftige Regenfälle hat es für Hansa Rostock in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Auch dieses Mal trübt das schlechte Wetter die Vorbereitung des Koggenklubs am Mittelmeer. Sportchef Martin Pieckenhagen erklärt gegenüber der OZ, warum die Türkei für Hansa dennoch die beste Wahl ist.

Belek. Fünf Tage lang herrschte fast sommerliches Wetter in Belek, dann kam am Dienstag, 10. Januar, der große Regen. Hansas Wasserschlacht gegen Greuther Fürth (4:1) war auch für Martin Pieckenhagen in fast drei Jahrzehnten Profifußball eine Premiere. In der Halbzeit mussten beide Mannschaften den Platz verlassen, wechselten von der Sportanlage eines Luxushotels auf die andere Straßenseite auf den Rasen einer weiteren Fünf-Sterne-Herberge und setzten dort das Spiel fort. „Das habe ich auch noch nicht erlebt, aber auch das war entspannt“, sagte Rostocks Sportchef.

Pieckenhagen nimmt Probleme gelassen: „Müssen Lösungen finden“

„Es ist in der Türkei nichts Ungewöhnliches, dass Dinge, die vermeintlich abgesprochen und organisiert sind, sich kurzfristig ändern. Da darf man nicht böse sein, sondern muss versuchen, Lösungen zu finden. Das haben wir getan. Das Wichtigste ist, dass das Spiel in der Länge, wie es geplant war, stattgefunden hat. Deshalb ist da ein Haken dran. Ende gut, alles gut“, meinte der frühere Bundesliga-Torwart am Tag danach. Ursprünglich sollte das 120-Minuten-Spiel komplett im Maxx Royal Sportcenter stattfinden. Doch weil sich ein türkischer Spitzenklub angesagt hatte, wurden schließlich nur 60 Minuten genehmigt und es ging für alle zu Fuß rüber ins 500 Meter entfernte Nobelhotel Spice & Spa.

Testspiel gegen Fürth bei strömendem Regen: Kevin Schumacher springt am höchsten. © Quelle: Lutz Bongarts

Kraftraum, Basketball, Schwimmen – Hansa-Profis mit Indoor-Einheiten

Am Mittwoch nutzte Hansa angesichts des schlechten Wetters mit Sturm und Regen die Trainingsmöglichkeiten im Gloria Sports Komplex, einem Sporthotel der Luxusklasse mit angeschlossenem Fußballstadion. Krafttraining, Basketball und Schwimmen stand für die Hansa-Profis auf dem Programm. Der Nachmittag war frei ebenso wie der komplette Donnerstag. Sportchef Pieckenhagen nutzt den Tag, um sich in Belek Hotelanlagen und Sportplätze für nächstes Jahr anzusehen. „Wir haben in den Jahren noch nicht das gefunden, was unseren Vorstellungen zu hundert Prozent entspricht.“

Martin Pieckenhagen, Sportchef bei Hansa Rostock, ist noch auf der Suche nach der perfekten Stätte für das Trainingslager. © Quelle: Lutz Bongarts

Roßbach favorisiert Spanien für die Wintervorbereitung

Wenn es nach Damian Roßbach ginge, dürfte es statt in die Türkei zur Wintervorbereitung auch gerne mal auf die Iberische Halbinsel gehen. „Mit den Regenfällen ist es hier ja immer so. Ich hatte noch nie ein Trainingslager in der Türkei, bei dem durchgehend die Sonne draußen war. Ich tendiere eher zu Spanien. Ich persönlich finde es viel besser, aber ich kann mich hier auch nicht großartig beschweren“, sagt der Innenverteidiger, der auch ein wenig mit der Dauer von elf Tagen hadert: „Sieben Tage sind eigentlich auch ausreichend.“

Roßbachs Spanien-Wunsch wird aber wohl auch in der nächsten Winterpause nicht erfüllt. „Die Frage stellen wir uns eigentlich jedes Jahr. Am Ende spricht zu viel für die Türkei“, sagt Sportvorstand Pieckenhagen. „Die Türkei hat für uns verschiedene Vorteile gegenüber Spanien, deshalb haben wir uns letztendlich immer wieder für sie entscheiden, um hier unsere Vorbereitung zu absolvieren.“

Die Schwierigkeiten hätten sich in den vergangenen Jahren im Rahmen gehalten. „Es verlangt eine gewisse Flexibilität von allen handelnden Personen, die Probleme zu lösen und möglichst nichts an die Mannschaft rankommen zu lassen. Die Jungs sollen sich auf den Fußball konzentrieren“, erklärt der Sportchef. „Was ich von den anderen Klubs so mitbekomme: In Spanien läuft auch nicht alles reibungslos.“

Pieckenhagen sieht letztes Testspiel gegen Sofia nicht in Gefahr

Ein gewichtiges Argument, das für die Türkei spricht, ist der Direktflug von Rostock-Laage nach Antalya. Flüge nach Spanien ohne Zwischenstopp Spanien seien dagegen kaum zu bekommen, so Pieckenhagen. „Eine Zwischenlandung mit unserem ganzen Gepäck und Equipment ist schwierig.“ In diesem Jahr wurde der Direktflug von Antalya nach Laage allerdings gestrichen, und Hansa musste umdisponieren. Am Sonntag geht es mit der türkischen Fluggesellschaft Corendon Airlines nach Hamburg-Fuhlsbüttel und von dort mit dem Bus zurück nach Rostock.

Hansa-Trainer Patrick Glöckner beim Basketball © Quelle: Lutz Bongarts

Trotz der seit Dienstag widrigen Wetterbedingungen habe man in Belek bisher keine Trainingseinheit ausfallen lassen müssen, so Pieckenhagen. Auch der abschließende Test am Sonnabend gegen CSKA 1948 Sofia wird wohl gespielt werden können. „Im Moment sehe ich keine Gefahr, dass es nicht stattfindet. Das Wetter soll am Samstag wieder gut sein.“

