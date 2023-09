﻿Das Frauenteam des FC Hansa Rostock muss weitere Verletzung wegstecken

Rosock. Das neu formierte Frauenteam des FC Hansa Rostock hat den guten Saisonstart ausgebaut und am Sonntag (24. September) gegen den FSV 02 Schwerin den dritten Sieg im dritten Saisonspiel in der Fußball-Verbandsliga eingefahren. Vor rund 250 Zuschauern am Kunstrasenplatz des Rostocker Volksstadions gewannen sie mit 4:0 (2:0). Aber das Verletzungspech bleibt der Mannschaft von Trainer Tino Spörk treu. Vanessa Rist musste sogar mit dem Krankenwagen ins Rostocker Uniklinikum gebracht werden. Die Diagnose ist noch unbekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hansa-Frauen begann das Spiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten, der bis dahin zweimal gewonnen hatte, dominant. Celine Hanto traf zur frühen Führung (13.). In der Folge blieben die Gastgeberinnen die bessere Elf, spielten weiter nach vorne. Vanessa Rist erzielte den Treffer zum 2:0 (29.). In Schlussphase wurde das Ergebnis durch zwei weitere Treffer von Hanto ausgebaut.

Vanessa Rist verdreht sich das Knie

Etwa zehn Minuten vor dem Abpfiff folgte wie schon eine Woche zuvor in Neubrandenburg ein Schreckmoment: Rist zog mit dem Ball am Fuß energisch zum Tor. Doch nach einem Gegnerkontakt kam die schnelle Offensivspielerin zu Fall und verdrehte sich bei der Landung das Knie. Unter Schmerzen musste sie vom Feld getragen werden, kam später zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Vorwoche beim 3:2 gegen den 1. FC Neubrandenburg hatte sich bereits Paula Raschke schwer verletzt. Bei der Abwehrspielerin scheint sich der Verdacht auf einen Kreuzbandriss bestätigt zu haben. Nun könnte dem FC Hansa der nächste längerfristige Ausfall einer Leistungsträgerin drohen. Weiter geht es für den Koggenclub am Sonntag (1. Oktober) um 14 Uhr beim Greifswalder FC.

Lesen Sie auch

OZ