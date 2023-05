﻿Das sagen die Titelkandidaten der Landesliga zu einem möglichen Aufstieg

Fußball-Landesliga

Sowohl in der West-Staffel der Fußball-Landesliga als auch in der Ost-Liga steht jeweils ein Team kurz vor der Meisterschaft. Doch würden der Doberaner FC und der TSV Stralsund den Weg in die Verbandsliga gehen? Und was sagen die Vereine, die noch Außenseiterchancen auf den Staffelsieg haben?

