﻿Gestatten, wir sind die Rostock Seawolves

Trotz des Punktgewinns: Auch in Kiel lieferte der FC Hansa Rostock vor der Pause einen schwachen Auswärts-Auftritt ab und knüpfte damit zunächst an die Vorstellungen bei den zuvor drei Niederlagen in fremden Stadien an. Warum kommt die Mannschaft von Trainer Jens Härtel immer erst so spät in Schwung?