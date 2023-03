﻿Das Super-Tennistalent aus Rostock: Polina Skliar „will alle Grand Slams gewinnen“

Die zwölfjährige Ukrainerin trainiert in Kühlungsborn und strebt eine Karriere als Tennisprofi an. Ihre Familie musste wegen des Krieges aus der Heimat fliehen. Nun leben sie in Rostock. Bei großen europäischen Jugendturnieren setzt die Nachwuchsspielerin bereits Ausrufezeichen.

Rostock. Polina Skliar trifft den Ball perfekt. Die gelbe Filzkugel schlägt im gegnerischen Feld ein – unerreichbar für ihren Trainingspartner Hannes Priester. Der 16-Jährige versteht die (Tennis-)Welt nicht mehr. Ungläubig schaut er zu Trainer Peter Fink und sagt. „Ich habe die Seite doch gar nicht aufgemacht.“ Der Coach antwortet: „Ihre beidhändige Rückhand ist schon unfassbar gut.“

Polina Skliar gehört zu den größten Tennistalenten – nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern und nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Die zwölfjährige Ukrainerin, die für den TC Kühlungsborn spielt, hat vor knapp zwei Wochen das Turnier der Junior Europe Tour in Rungsted Kyst bei Kopenhagen (Kategorie 3) gewonnen. Als ungesetzte Spielerin triumphierte sie in der U 14. Im Halbfinale fertigte sie die Topfavoritin Lea Haider-Maurer aus Österreich, Nichte des früheren Davis-Cup-Spielers Andreas Haider-Maurer (ehemals Nummer 47 der Welt), mit 6:2, 6:0 ab. Im Endspiel des 32er-Feldes mit Teilnehmerinnen aus 14 Nationen bezwang sie die Nummer 2, Lilly Becker aus Frankfurt am Main, mit 7:6, 6:2.

In dieser Woche schlägt sie bei einem weiteren Turnier der Serie in Sopot auf. Für Polina, die am Mittwoch ins Viertelfinale stürmte, sind die Tage an der polnischen Ostseeküste etwas ganz Besonderes. Erstmals seit einem Jahr ist nicht nur ihre Mutter Elena, sondern auch ihr Vater Jaroslav an ihrer Seite. Das Familienoberhaupt durfte Odessa, die Heimatstadt der Skliars, verlassen. Für ein paar Wochen raus aus dem Krieg. Endlich wieder mit der Familie vereint.

Im März 2022, nur wenige Wochen nach Beginn des Ukraine-Krieges, hieß es für die Skliars Abschied nehmen. Jaroslav musste als Mann im wehrpflichtigen Alter in der Heimat bleiben. Seine Frau Elena, eine ehemalige Profi-Badmintonspielerin, flüchtete zusammen mit ihrer Tochter und deren Großeltern. Ein Neuanfang in einem fremden Land.

Bruder Nikita Skliar spielt Fußball beim MSV Neuruppin

Die Familie war nicht allein. Starthilfe gab Polinas Bruder Nikita Skliar, der schon seit 2016 in Deutschland lebt. Als Junior kickte er bei Hansa Rostock, später beim Rostocker FC und in Malchow. Aktuell steht der 20-Jährige beim Fußball-Oberligisten MSV Neuruppin unter Vertrag.

Er kam 2016 nach Deutschland: Nikita Skliar, der inzwischen für den MSV Neuruppin spielt. © Quelle: Sebastian Heger

Rostock wurde zur neuen Heimat der Skliars. Polina besucht die sechste Klasse des Christophorus-Gymnasiums. Auf Deutsch versteht das freundliche, zurückhaltende Mädchen alles. Für das Interview greift sie aber lieber zum Handy und aktiviert den Google-Übersetzer. „Ich wurde gut in der Schule aufgenommen, habe einen guten Trainer und fühle mich hier wohl“, erzählt sie.

Serena Williams und Coco Gauff sind ihre Vorbilder

Ihre sportlichen Ziele? Polina überlegt nicht lange. „Ich will alle Grand Slams gewinnen und sämtliche Rekorde brechen.“ Sie eifert zwei Amerikanerinnen nach: Serena Williams (39 Grand-Slam-Siege, davon 23 im Einzel) und Coco Gauff, die sich 2019 als 15-Jährige und somit jüngste Spielerin für Wimbledon qualifizierte.

Peter Fink traut Polina eine erfolgreiche Profi-Karriere zu. „Aber dieses Ziel haben Hundert andere Spielerinnen in ihrem Alter auch“, weiß der 38-Jährige. Das Training mit dem Supertalent sei enorm zeitaufwändig – auf und neben dem Platz, berichtet der Ostseestädter. Beim Turnier in Dänemark betreute er sie eine Woche lang. „Zum Glück hat meine Freundin Elisa mitgespielt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar“, sagt Fink, dem die Arbeit mit der jungen Ukrainerin unheimlich viel Spaß macht.

Fink hatte Kontakte zu Davis-Cup-Spielern

„Wenn du dich entscheidest, als Trainer in Mecklenburg-Vorpommern zu bleiben, hast du nicht viele Gelegenheiten, mit solchen Talenten auf so einem Level zu arbeiten“, meint der Coach, der einst für den Suchsdorfer SV in der Regional- und Nordliga spielte. Dort hatte er Kontakte zu finnischen, schwedischen und dänischen Davis-Cup-Spielern und spielte mit Landestrainern aus Hamburg und Schleswig-Holstein in einem Team. „Auf hohem Level brauchst du diesen Austausch ganz einfach.“

Polina Skliar ist die vierte Top-Ten-Spielerin, die der Kühlungsborner betreut. „Ich mag die Arbeit auf dem Level und bin sehr motiviert“, sagt Fink, der Parallelen zu Ella Seidel sieht. Die 18 Jahre alte Hamburgerin trainierte oft beim mehrfachen Landesmeister. Ende Januar stand sie bei den Australian Open im Achtelfinale der Junioren-Konkurrenz.

Ihre Familie möchte in Deutschland bleiben

Nun will Polina durchstarten. Ihre Familie, die in Deutschland bleiben möchte, unterstützt sie. Die Skliars haben etwas Geld gespart. Damit finanzieren sie Training und Wettkampfreisen. Dass ein Talent wie Polina Mecklenburg-Vorpommern europaweit vertritt, „ist etwas Tolles“, schwärmt Peter Fink. Der Coach weiß aber auch: „Für Polinas weiteren Weg brauchen wir Sponsoren.“

Ob beim Training mit Peter Fink, mit Matti Freitag, Hannes Priester oder der mehrfachen Landesmeisterin Emma Ansorge aus Neubrandenburg – Polina Skliar ist immer fokussiert. Sie zieht ihr Programm durch – ehrgeizig und ohne zu murren.

Neben den schulischen Verpflichtungen und Tennis bleibt keine Zeit für Hobbys. Wie viele Mädchen in ihrem Alter verbringt sie Zeit am Handy. Und noch etwas hat ihr Interesse geweckt: „Ich erkunde die Welt der Kosmetik.“