﻿Dauerbrenner bei Hansa Rostock: Seit 145 Spielen hat Marcus Kolke keine Minute verpasst

Rostock. Seit Hansas Rettung im Abstiegskampf der Saison 2022/23 kennen Markus Kolke auch Menschen, die nicht regelmäßig ihren Blick auf die Spiele der 2. Fußball-Bundesliga richten. Ein Interview, das der Rostocker Torwart nach der erlösenden Nullnummer beim 1. FC Nürnberg in Feierlaune gab („Irgendwann schwank ich auf Havanna um“), ging im Mai viral.

Bei den heimischen Fans ist „Kolle“ schon lange Kult, und das weniger aufgrund seiner Statements nach dem Abpfiff, sondern weil er zwischen den Pfosten oft herausragende Leistungen zeigt. Beim Auftaktsieg gegen Nürnberg vor einer Woche waren seine Paraden ein mitentscheidender Faktor. In Elversberg bestreitet der 32-Jährige am Sonnabend (13 Uhr, OZ-Liveticker) sein 70. Zweitliga-Spiel am Stück für die Rostocker.

Markus Kolke hat in 145 Liga-Spielen für Hansa keine Minute verpasst

Das allein ist schon bemerkenswert, bei Kolke kommt eine Besonderheit hinzu: Wenn es bei Hansa um Punkte geht, ist der Torwart seit Jahren im Dauereinsatz. Seit er im Sommer 2019 von Wehen Wiesbaden nach Rostock wechselte, hat der Koggenklub in der 2. und 3. Liga 145 Spiele absolviert. Immer stand Kolke im Tor – eine unglaubliche Serie. Seit seinem ersten Liga-Einsatz im Hansa-Trikot im Juli 2019 (3:3 gegen Viktoria Köln) hat er keine Spielminute verpasst. Verletzungen scheint der robuste Hesse nicht zu kennen. Zuletzt hat der Torwart im Mai 2019 wegen einer Blessur ein Ligaspiel verpasst. Damals stand er noch in Wiesbaden unter Vertrag.

Sein Fitnessgeheimnis? „Von allem ein bisschen was“, sagt Kolke: „Man muss professionell sein, sich gut vorbereiten und gut nachbereiten. Es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man sich nichts Größeres einfängt.“ Seine Devise: „Am besten nicht drüber nachdenken.“ Seinen Anteil an Kolkes guter Physis hat auch Torwartcoach Dirk Orlishausen mit kluger Belastungssteuerung im Training.

Hansa-Trainer Schwartz machte Kolke wieder zum Kapitän

In der Hierarchie der Mannschaft steht Kolke ganz oben. Trainer Alois Schwartz ernannte den Torwart vergangene Woche zum Kapitän, der damit in seine vierte Saison als Hansa-Anführer geht. „‚Kolle‘ hat einen super Job gemacht, er ist ein Typ, er geht voran. Im Training, im Spiel und außerhalb des Platzes. Für mich gab es da keine Diskussion“, sagt Schwartz. Für Kolke ist es immer noch „was Besonderes, eine unfassbare Ehre“, als Hansa-Kapitän aufzulaufen. Den Vertrauensvorschuss will er „natürlich auch zurückzahlen“.

Musste im Auftaktspiel gegen Nürnberg einen höchst schmerzhaften Treffer einstecken und spielte weiter: Hansa-Torwart Markus Kolke. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Dass die neu formierte Mannschaft bereits im ersten Saisonspiel gegen Nürnberg als geschlossene Einheit auftrat und die Neuzugänge offenbar gut integriert sind, ist auch Kolkes Verdienst. „Die Neuen sind offen, und wir machen es unseren neuen Spielern auch immer relativ einfach, in die Mannschaft reinzukommen. Es wird viel gesprochen und viel gelacht, dann ist man automatisch integriert. Das hat in dieser Saison auch gut geklappt“, sagt der Kapitän, der seinen Vertrag im März in einer sportlich höchst kritischen Phase bis 2026 verlängert hat.

Damals befand Hansa sich in akuter Abstiegsgefahr, mittlerweile wissen Kolke und Co schon fast nicht mehr, wie sich eine Niederlage in der 2. Liga anfühlt. Seit dem 0:3 in Paderborn Mitte April hat Hansa in sieben Spielen sechs Siege gelandet (ein Unentschieden). Fünfmal hielt Kolke dabei seinen Kasten sauber. „Irgendwann, hoffentlich dauert es noch länger, kommt auch wieder eine Niederlage“, weiß der Torwart: „Die muss man dann richtig einordnen und hinterher versuchen, wieder eine Serie zu starten.“

Hält Hansas Serie auch gegen Aufsteiger Elversberg?

Am Sonnabend in Saarbrücken gegen Elversberg soll sie nach Möglichkeit nicht enden. Kolke weiß, dass es gegen den Aufsteiger schwer wird. „Elversberg hat letztes Jahr in der 3. Liga eine sehr dominante Rolle gespielt, sie sind ohne größere Schwächen durchmarschiert“, sagt der Hansa-Kapitän. „Spielerisch ist das eine sehr gute Mannschaft. Sie haben sich gezielt verstärkt, sind aber im Kern zusammengeblieben. Von daher wird das auch wieder ein harter Brocken.“

