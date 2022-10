﻿Seawolves-Profi Nawrocki ist fit und hat Bock auf mehr

Bei den ersten drei Saisonspielen musste Seawolves-Neuzugang Dennis Nawrocki wegen Knieproblemen zuschauen. Beim Sieg gegen Göttingen feierte der 29-Jährige sein Debüt. Gegen Alba Berlin will er mehr.

Rostock. Er ist wieder fit uns freut sich auf das Spitzenspiel gegen Alba Berlin. Seawolves-Neuzugang Dennis Nawrocki konnte die drei ersten Siege des Bundesliga-Aufsteiger nur von der Tribüne aus verfolgen. Er hatte Meniskusprobleme, konnte nicht trainieren.

„Ich habe eine Therapie hinter mir. Die Beschwerden sind weg“, erzählt der gebürtige Braunschweiger, der sich zusammen mit seiner Freundin seit August an der Ostsee heimisch fühlt. Beim 95:92-Erfolg seiner Mannschaft in Göttingen sammelte der universell einsetzbare Basketball-Profi am vergangenen Sonntag siebeneinhalb Minuten Einsatzzeit. Ein guter Anfang, der ihm Lust auf mehr machte.