﻿Schneller, teurer, torgefährlicher – die Mannschaft von Hansa Rostock in Superlativen

Rostock. Nach vier Wochen Sommerpause ist der FC Hansa am Montag in die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2023/24 gestartet. Mit dabei: die bislang fünf Neuzugänge Sebastian Vasiliadis, Oliver Hüsing (beide Bielefeld), Janik Bachmann (Sandhausen), Alexander Rossipal (Mannheim) und Serhat Güler (Wuppertal). Insgesamt umfasst der Kader der Kogge momentan 29 Spieler.

Chefcoach Alois Schwartz und der neue Sportdirektor Kristian Walter kündigten an, dass sie den Kader bis zum Transferschluss am 31. August weiter verbessern wollen. Für die Profis standen am ersten Tag der Laktattest und weitere Leistungsüberprüfungen an. Ab Dienstagvormittag rollt der Ball, Mittwoch (18 Uhr) steigt das erste Testspiel bei Kreisoberligist LSG Elmenhorst.

FC Hansa Rostock: Janik Bachmann überragt alle

Der Schnellste, der Teuerste, der Erfahrenste – das sind die Superlative im neuen Hansa-Kader.

Der Älteste: Mittelstürmer John Verhoek bleibt mit 34 Jahren und drei Monaten der Team-Oldie. Der Niederländer geht in seine fünfte und vielleicht letzte Spielzeit bei Hansa, sein Vertrag ist bis zum Saisonende datiert.

Der Jüngste: Joshua Krüger, Jahrgang 2004, ist mit 19 Jahren der Junior im Kader. Der Mittelfeldkicker war in der vergangenen Saison Kapitän der U 19.

Der Größte: Keiner ist länger als Neuzugang Janik Bachmann vom SV Sandhausen. Der Mittelfeldspieler misst 1,96 Meter und ist damit drei Zentimeter größer als Rückkehrer Oliver Hüsing.

Neuzugang Janik Bachmann ist der größte Spieler vom FC Hansa Rostock. © Quelle: Daniel Karmann/dpa

Der Kleinste: 21 Zentimeter weniger an Körpergröße als Bachmann bringt Lukas Scherff mit. Der Außenverteidiger ist mit 1,75 Metern der kleinste Hansa-Spieler, gefolgt von Kai Pröger und Sebastian Vasiliadis (beide 1,77 Meter).

Hansa-Neuzugang Sebastian Vasiliadis zählt zu den kleinsten Spielern im Kader. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Der Erfahrenste: In Sachen Erfahrung kommt keiner an John Verhoek heran. Allein im deutschen Profifußball bringt es der Niederländer auf fast 300 Liga-Einsätze: 237 in der 2. Bundesliga und 57 in der 3. Liga. Die meisten Bundesligaspiele – 56 für den FC Ingolstadt – hat Lukas Hinterseer vorzuweisen. Knapp dahinter folgt Sebastian Vasiliadis, der im Fußball-Oberhaus 51 Mal für Arminia Bielefeld und Paderborn auflief.

Der Torgefährlichste: Auch hier liegt Verhoek mit 72 Treffern in der 2. und 3. Liga klar vorn. Hansas Nummer zwei ist Lukas Hinterseer, der in den obersten drei deutschen Ligen 61 Tore erzielt hat.

Nils Fröling liegt bei Hansa Rostock in Sachen Tempo vorn

Der Schnellste: Den höchsten Wert in Sachen Tempo aus dem aktuellen Kader hatte in der vergangenen Saison Nils Fröling. Mit 34,96 Stundenkilometern belegt der 23-jährige Schwede im Topspeed-Ranking der 2. Liga Platz 29.

Der Teuerste: Hansas wertvollster Spieler ist laut transfermarkt.de Neuzugang Sebastian Vasiliadis. Das Internet-Portal veranschlagt den Marktwert des Deutsch-Griechen auf eine Million Euro, das sind 100 000 Euro mehr als bei Svante Ingelsson. Es folgen Kai Pröger, Rick van Drongelen und Simon Rhein mit einem Marktwert von jeweils 800 000 Euro.

Der Dauerbrenner: Kapitän Markus Kolke trägt seit Juli 2019 das Hansa-Trikot und hat seitdem kein einziges Liga-Spiel verpasst: Insgesamt stand er in 68 Zweitliga-Spielen und 76 Drittliga-Partien vom An- bis zum Abpfiff auf dem Rasen (12 960 Minuten).

Lukas Scherff © Quelle: Lutz Bongarts

Luxemburger Thill ist Hansas „Rekordnationalspieler“

Der Dienstälteste: Der Kleinste ist in Sachen Vereinszugehörigkeit der Größte. Lukas Scherff (26) geht bei Hansa in die neunte Saison als Profi. Als 13-Jähriger war der Schweriner ins Nachwuchsleistungszentrum des FCH gekommen. Die zweitmeisten Dienstjahre beim Koggenklub hat Pascal Breier (31). Der Schwabe trägt seit dem 1. Januar 2018 das Hansa-Trikot.

Die meisten Länderspiele: Sebastien Thill kam 31 Mal für Luxemburg zum Einsatz – der Spitzenwert im Hansa-Kader. Nach ihm folgt Lukas Hinterseer, der zwischen 2013 und 2019 13 Mal für die österreichische Nationalmannschaft spielte. Der Stürmer war EM-Teilnehmer 2016 und hatte einen Kurzeinsatz (0:0 im Gruppenspiel gegen Portugal).

