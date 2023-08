﻿Der nächste Sieg: Empor Rostock bleibt auf Kurs

Rostock/Rødbyhavn. Nicolaj Andersson war mit dem vorletzten Test vor dem Drittliga-Start am 3. September zufrieden. „Das war wieder ein kollektiv starker Auftritt“, konstatierte der Trainer des HC Empor Rostock. In einem von beiden Seiten hart und intensiv geführten Spiel setzte sich sein Team am Sonnabend gegen den dänischen Zweitligisten Sydhavsøerne mit 27:25 (11:12) durch und verbuchte damit im fünften Vorbereitungsspiel den fünften Sieg.

Bis Mitte der zweiten Halbzeit liefen die Mecklenburger einem Rückstand hinterher. Die neu formierte Truppe, die im ersten Durchgang viele Fehler und Fehlwürfe produzierte, habe sich erst an das Tempo der Gastgeber gewöhnen müssen, meinte Andersson. „Das sah in der zweiten Halbzeit besser aus. Am Ende hatten wir die Coolness, das Spiel für uns zu entscheiden.“

Spieler organisierten Kochabend und Schnitzeljagd

Für Empor endet am Sonntag das viertägige Kurztrainingslager in Dänemark. Nach den zweistündigen Übungseinheiten hatten die Handballer Freizeit. Sie organisierten einen Kochabend, machten Gesellschaftsspiele oder hatten bei einer von den Brüdern Leon und Dennis Mehler initiierten Schnitzeljagd Spaß.

Während einige Spieler am Sonnabend nach dem Test in der benachbarten Badewelt entspannten, schaute sich Trainer Andersson im Livestream den Auftritt der zweiten Empor-Mannschaft beim Jacob-Cement-Cup in Neubrandenburg an.

Am kommenden Freitag gibt die Andersson-Sieben ihre Visitenkarte in der Vier-Tore-Stadt ab. Für Empor ist die Partie gegen den Oberligisten SV Fortuna 50 Neubrandenburg (18.30 Uhr, Webasto-Arena) die Generalprobe vor dem Saisonauftakt neun Tage später gegen den TSV Altenholz (16 Uhr, Ospa-Arena). Bis dahin gelte es, „noch Kleinigkeiten zu verbessern“, sagte der HCE-Coach.

Empor: Wetzel, Kominek, Malchow – Costa Dias, Meuser 3, Aukstikalnis 1, Mamporia 2, Kaergaard Pedersen 3, D. Mehler 5, Siegler 4, Schmidt 3/3, Schütze 2, Funke 2, Pechstein 2, Lößner.

