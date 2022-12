﻿Trotz Niederlage bei Titelkämpfen in Rostock: Jana Thomas zufrieden und voller Glücksgefühle

Rostock. Am zweiten Tag der 99. Deutschen Box-Meisterschaften in Rostock stürmte Lokalmatadorin Jana Thomas vom gastgebenden PSV gestern mit einem breiten Grinsen aus dem Ring. Das Kuriose dabei: Die 38-Jährige ist im Dreikampf um den Titel ausgeschieden. In der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm unterlag sie ihrer deutlich jüngeren Konkurrentin Lena Büchner (23) aus dem niedersächsischen Drochtersen/Assel nach Punkten. Bereits ihren Auftaktkampf am Vortag hatte die promovierte Psychologin gegen Sarah Häusler (Mannheim) durch Abbruch verloren.

Gegen Büchner vergab Thomas nun ihre zweite Chance aufs Finalticket. Trotzdem hatte die routinierte Sportlerin einen Grund zur Freude. „Gegen so einen Gegner drei Runden durch- und mitzuhalten, ist ein irres Glücksgefühl“, sagte die Rostockerin völlig außer Atem unmittelbar nach ihrem Duell. „Ich kenne Lena durch verschiedene Veranstaltungen schon viele Jahre. Sie war für die Europameisterschaften nominiert und kämpft in der Nationalmannschaft – sie hat einen Namen.“

Landestrainer Ralf Bünger zufrieden mit MV-Teilnehmern

Während Büchner und Häusler Donnerstagabend um den Meistertitel kämpfen, hat Thomas den dritten Rang bereits sicher. „Ich kann jetzt zufrieden die Bronzemedaille annehmen“, sagt sie stolz: „Bronze ist nicht nur das, was übriggeblieben ist. Das habe ich mir hart erkämpft.“

Am Mittwoch waren mit Abdalla Darkanzanly vom BC Traktor Schwerin und Charlotte Friesenhahn (PSV Rostock) bereits zwei MV-Teilnehmer zum Auftakt ausgeschieden. Landestrainer Ralf Bünger, der alle elf Faustkämpfer aus dem Nordosten bei ihren Auftritten begleitet, ist dennoch „sehr zufrieden. Selbst die Sportler, die bereits ausgeschieden sind, haben eine super Leistung gezeigt.“

Ralf Bünger ist seit 2017 Landestrainer des Boxverbandes Mecklenburg Vorpommern. © Quelle: Jens Scholz

MV-Landestrainer nennt seine Titelfavoriten

Zu seinen heißen Titelfavoriten gehören die beiden Schweriner Yaroslav Samofalov (bis 67 Kilogramm) und David Gkevorghian (63,5 kg). „Yaroslav hatte eine super Schule, er ist ein klasse Boxer. An ihm kommen nur wenige vorbei. David hingegen zeichnen seine Reflexe und Beweglichkeit aus. Er wird nur wenig getroffen“, analysierte der seit 2017 amtierende Landestrainer.

Während sich Samofalov am Mittwoch bereits gegen Michael Siemens aus Münster durchgesetzt hatte, folgte am Donnerstag ein weiterer Erfolg gegen Kisin Sanezer aus Wittorf in Schleswig-Holstein. Gkevorghian startete am Donnerstag mit einem Sieg gegen Zalgaj Laghmani (Münster) in das Turnier. Beide Kämpfer lösten somit das Halbfinalticket.

MV-Teilnehmer dürfen weiter auf Meistertitel hoffen

Ebenfalls weiter auf den Titel hoffen dürfen die MV-Teilnehmer Vladislav Hitlin und Joelle Seydou (beide vom BC Traktor Schwerin). Sie konnten sich am Donnerstag ebenfalls nach Punkten gegen ihre Gegner durchsetzen.