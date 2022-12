Bibbern in der Marienkirche in Rostock: Warum es zu Weihnachten nur warme Worte gibt

Wie in vielen Haushalten machen sich die gestiegenen Energiepreise auch in Kirchen im Land bemerkbar. Die Folgen reichen von kürzeren Gottesdiensten bis hin zu mehr Decken. In der Marienkirche in Rostock etwa hat das Thermometer Ende November gerade mal 8 Grad angezeigt.