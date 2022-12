Deutsche Meisterschaften im Boxen: Alle zwölf Finalkämpfe im OZ live

Rostock. Die Spannung steigt: Am Sonnabend finden in Rostock ab 11 Uhr die Finalkämpfe der Herren um die Deutsche Meisterschaft im olympischen Boxen statt. Die OSTSEE-ZEITUNG ist für Sie live vor Ort und überträgt alle zwölf Duelle im Videostream. Schalten Sie ein!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Mittwoch liefern sich die Sportler aus den 17 verschiedenen Landesverbänden schon packende Kämpfe. Unter ihnen auch elf MV-Teilnehmer. Mit Alen Rahimic, Razmik Sargsyan, David Gkevorghian und Yaroslav Samofalov (alle BC Traktor Schwerin) konnten sich vier MV-Akteure für das Finale am Sonnabend qualifizieren.

OZ live von den Finalkämpfen der deutschen Box-Meisterschaften

Die OZ zeigt alle zwölf Finalkämpfe. Los geht’s hier am Sonnabend ab 11 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollte das Video noch nicht zu sehen sein, können Sie hier die Seite neu laden.

Lesen Sie auch

Das Finalticket schon am Donnerstag gebucht, hatte sich Joelle Seydou. In der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm trug die Sportlerin, die ebenfalls für die MV-Landeshauptstädter in den Ring steigt, bereits am Freitagabend ihren Titelkampf aus. Gegen Irina Schönberger aus Heidelberg gelang es ihr jedoch nicht sich durchzusetzen. Sie unterlag nach Punkten und wurde am Ende Vizemeisterin.