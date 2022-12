﻿Deutsche Meisterschaften: MV-Boxer erkämpfen sich mehrere Titel

Rostock. Riesigen Jubel gab es am Sonnabend bei den 99. Deutschen Box-Meisterschaften der Elite in der Rostocker Ospa Arena. Mit Alen Rahimic, Razmik Sargsyan, David Gkevorgkian und Yaroslav Samofalov vom BC Traktor Schwerin gelang es allen vier MV-Finalisten, sich in ihren Titelkämpfen durchzusetzen und die Goldmedaille zu holen. „Über dieses Resultat sind wir sehr glücklich. Die Titel haben wir nicht geschenkt bekommen. Unsere Sportler haben sie sich mit großartigen Leistungen erkämpft. Darüber sind wir besonders stolz“, lobte Cheftrainer Michael Timm.

Den Final-Auftakt, in der am Mittwoch gestarteten Meisterschaft, machte Rahimic. In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm schaffte es der Landeshauptstädter, seinen Gegenüber Ousainou Hansen aus dem hessischen Egelsbach nach Punkten zu schlagen. „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben sehr lange auf diesen Erfolg hingearbeitet. Ich bin sehr dankbar, dass ich so ein tolles Team hinter mir habe“, meinte Rahimic. Nun peilt der Federgewichtler, der für die bosnische Nationalmannschaft kämpft, eine Olympia-Teilnahme 2024 an.

MV-Titelfavoriten können sich durchsetzen

Sich ebenfalls nach Punkten durchsetzen konnte sich auch Sargsyan (bis 60 Kilogramm). Er schlug den Heidelberger Ahmet Sor. Auch die vorab von MV-Landestrainer Ralf Bünger als heißeste Titelfavoriten auserkorenen Samofalov (bis 67 Kilogramm), der gegen Nick Bier aus Gifhorn antrat und Gkevorgkian (bis 63,5 Kilogramm), der gegen den Duisburger Mert Caliskan boxte, gewannen nach Punkten.

Traktor-Boxer David Gkevorgkian (r.), hier in seinem Halbfinalkampf gegen den Karlsruher Devrim Gökduman, gewann den deutschen Meistertitel in der Gewichtsklasse bis 63,5 Kilogramm. © Quelle: Jens Scholz

„Die Arbeit hat sich ausgezahlt“, freute sich Gkevorgkian: „Auf dem Weg zum Titel war das Training härter als das Turnier im Endeffekt.“ Der Faustkämpfer meinte zufrieden: „In der Vorbereitung auf den Wettkampf hatte ich das Ziel, aktiver zu werden und mehr zu schlagen. Das hat mir gefehlt. Ich war zu passiv. Jetzt habe ich mein Vorhaben erreicht.“ Nun will sich der Traktor-Akteur auf seine bevorstehenden Aufgaben konzentrieren. „Das kommende Jahr wird sehr anspruchsvoll für mich. Mit der U22-Europameisterschaft, der Männer-EM, der Weltmeisterschaft und den European Games, die gleichzeitig die Qualifikation für Olympia sind, gibt es viele Höhepunkte“, blickte der Schweriner voraus.

Traktor-Chefcoach Michael Timm begeistert von Turnierausrichtung

Schon am Freitagabend musste sich zwar Landeshauptstädterin Joelle Seydou in ihrem Titelkampf (bis 75 Kilogramm) gegen die Heidelbergerin Irina Schönberger nach Punkten geschlagen geben, dennoch waren die Deutschen Meisterschaften für die insgesamt elf MV-Teilnehmer ein voller Erfolg. Mit insgesamt acht Medaillen (viermal Gold, einmal Silber, dreimal Bronze) gelang es ihnen, den ersten Rang im Medaillenspiegel zu belegen. „Wir haben eine großartige Teamarbeit geleistet und hoffen dadurch, dass das Boxen in MV wieder mehr an Zulauf gewinnt“, meinte Traktor-Chefcoach Timm.

Alle Titel der deutschen Meisterschaft in der Übersicht Frauen bis 48 Kilogramm – Farah Yousef (Schleswig-Holstein) bis 50 Kilogramm – Alice Backwell (Berlin) bis 52 Kilogramm – Nina Radovanovic (Hamburg) bis 54 Kilogramm – Zeina Nassar (Berlin) bis 57 Kilogramm – Canan Tas (Brandenburg) bis 60 Kilogramm – Lena Büchner (Niedersachsen) bis 63 Kilogramm – Silja Wittmack (Schleswig-Holstein) bis 70 Kilogramm – Leonie Müller (Hessen) bis 75 Kilogramm – Irina Schönberger (Baden-Württemberg) Herren bis 51 Kilogramm – Christian Goman (Nordrhein-Westfalen) bis 54 Kilogramm – Zobair Hamidi (Bayern) bis 57-Kilogramm – Alen Rahimic (Mecklenburg-Vorpommern) bis 60 Kilogramm – Razmik Sargsyan (Mecklenburg-Vorpommern) bis 63,5 Kilogramm – Dasvi Gkevorgkian (Mecklenburg-Vorpommern) bis 67 Kilogramm – Yaroslav Samofalov (Mecklenburg-Vorpommern) bis 71 Kilogramm – Magomed Schachidov (Bayern) bis 75 Kilogramm – Vezir Agirman (Brandenburg) bis 80 Kilogramm – Ben Ehis (Nordrhein-Westfalen) bis 86 Kilogramm – Noori Silab (Bayern) bis 92 Kilogramm – Melvin Kahrimanovic (Berlin) über 92 Kilogramm – Emanuel Odiase (Hamburg)

Generell zeigte sich der mehrfache DDR-Meister und Europameister von 1985 begeistert von dem vom Gastgeberverein PSV Rostock durchgeführten Wettbewerb. „Eins ist nun mal Fakt: Der PSV hat gezeigt, wie man eine deutsche Meisterschaft mit allem Drum und Dran ausrichtet“, lobte Timm und ergänzte: „Alles hat wunderbar funktioniert – morgens vom Wiegen an, bis abends zum letzten Gong. Der ganze Ablauf ist wunderbar durchorganisiert. Den Athleten hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Eine großartige Arbeit des gesamten Teams.“ Der Frauen- Bundestrainer und Leiter des Bundesstützpunktes des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) hofft, dass das Turnier im nächsten Jahr erneut in Rostock stattfindet.

Auch Erich Dreke, DBV-Präsident, war sehr angetan von der Ausführung der Meisterschaften. „Das war eine Top-Veranstaltung. Es gibt nichts Besseres als das, was hier passiert ist. Für alle Teilnehmer gab es beste Rahmenbedingungen“, bestätigte er. Der Vorsitzende räumte ein, dass wenn sich der PSV Rostock auch für die hundertste Ausrichtung des Wettbewerbes bewirbt, man gerne erneut in der Hansestadt zu Gast sein würde. „Wir kommen sehr gerne. Das war wirklich eine fantastische Meisterschaft“, so Dreke.