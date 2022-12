﻿Deutsche Meisterschaften in Rostock: MV-Boxer erkämpfen sich mehrere Titel

Große Freude bei den vier Finalisten des BC Traktor Schwerin, die sich allesamt die Goldmedaille erkämpften. Die MV-Akteure belegen im Medaillenspiegel den ersten Rang. Ausrichter PSV Rostock erhielt viel Lob für eine perfekt durchorganisierte Veranstaltung in der Ospa-Arena.

Rostock. Riesigen Jubel gab es am Sonnabend bei den 99. Deutschen Box-Meisterschaften der Elite in der Rostocker Ospa Arena. Mit Alen Rahimic, Razmik Sargsyan, David Gkevorgkian und Yaroslav Samofalov vom BC Traktor Schwerin gelang es allen vier MV-Finalisten, sich in ihren Titelkämpfen durchzusetzen und die Goldmedaille zu holen.