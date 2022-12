﻿Deutsche Meisterschaften: Schweriner Boxer dürfen weiter auf Titel hoffen

Vier Kämpfer des BC Traktor Schwerin haben sich für das Finale um Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die OSTSEE-ZEITUNG streamt alle zwölf Titelkämpfe am Sonnabend live.

Rostock. Ausgelassene Stimmung: Am dritten Tag, der in Rostock stattfindenden 99. Deutschen Box-Meisterschaften, haben sich mit Alen Rahimic, Razmik Sargsyan, David Gkevorghian und Yaroslav Samofalov vier Kämpfer des BC Traktor Schwerin für einen Titelkampf am Sonnabend qualifiziert. „Wir sind sehr zufrieden, dass die Jungs das geschafft haben“, meinte Cheftrainer Michael Timm und ergänzte: „Wir freuen uns, dass wir hier im Wohnzimmer von Mecklenburg-Vorpommern bei der eigenen Meisterschaft so viele Leute im Finale haben.“