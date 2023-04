Deutsche U-17-Meisterschaft: Schiedsrichter-Trio aus MV im Einsatz

Die B-Junioren von Arminia Bielefeld und dem VfL Wolfsburg spielen am Sonntag im Finale um die deutsche Meisterschaft. Marvin Tennes aus Rostock wird die Partie leiten. Es ist die Belohnung für gute Leistungen in dieser Saison.

Rostock/Bielefeld. Große Ehre für ein Schiedsrichter-Trio aus MV: Marvin Tennes, Borwin Julius Adler und Till Greve sind am kommenden Sonntag als Unparteiische beim Finale der B-Junioren um die deutsche Meisterschaft im Einsatz. Erstgenannter wird das Fußballspiel in der Bielefelder Schüco-Arena leiten, während die anderen beiden ihn als Assistenten an der Linie unterstützen werden. Vierter Schiri wird Paul Baudis aus Sondershausen (Thüringen) sein.

Tennes großes Schiedsrichter-Talent in MV

„Ich bin dankbar für das Vertrauen und diese Aufgabe, denn es ist immer etwas Außergewöhnliches und eine Auszeichnung, eine Finalpartie leiten zu dürfen“, wird Tennes auf der Internetseite des Landesfußballverbandes (LFV) zitiert. Weiter ergänzt der 21-Jährige, dass er sehr stolz und glücklich darüber sei, das Endspiel mit seinem Gespann pfeifen zu dürfen. Immerhin hätten Adler und Greve einen großen Anteil an dieser Nominierung.

Tennes gilt als eines der größten Schiedsrichter-Talente im Land. Der 21-Jährige vom FSV Dummerstorf pfeift in der B-Junioren-Bundesliga sowie seit dieser Saison auch in der Herren-Oberliga Nordost. Torsten Koop hebt die guten Leistungen von Tennes hervor. „In der B-Junioren-Bundesliga war er sogar die Nummer eins. Das hat ihm auch diese beachtenswerte Nominierung für das Endspiel beschert was auch uns natürlich sehr freut“, sagt Koop als Vorsitzender des LFV-Schiedsrichter-Ausschusses.

Endspiel wird auf Sky übertragen

In der laufenden Spielzeit wird das Finale für Tennes, der auch in der Verbandsliga pfeift der 58. Einsatz sein. Der 24-jährige Borwin Julius Adler (73) und 22-jährige Till Greve (67) haben in dieser Saison noch mehr Begegnungen auf dem Buckel. Alle drei wohnen in Rostock.

Im Endspiel werden sich die U 17 von Arminia Bielefeld und dem VfL Wolfsburg gegenüberstehen. Anstoß ist um 11 Uhr. Für die Partie sind bereits mehrere Tausend Tickets verkauft worden. Das Duell wird auf Sky sowie kostenfrei auf dem Sky Sport Youtube-Channel übertragen.